فلسطين تنضم الى 5 اتفاقيات للامم المتحدة حول حقوق الانسان

واعلن المتحدث باسم المفوضية العليا للامم المتحدة روبرت كولفيل في لقاء صحافي في جنيف ان اتفاقيات الامم المتحدة هذه هي ضد التعذيب، والغاء التمييز العرقي، والغاء جميع انواع التمييز ضد المرأة، ولحماية حقوق المعوقين، وحقوق الطفل.

من جهة اخرى افاد المتحدث ان انضمام فلسطين الى البروتوكول الاختياري التابع لاتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل بخصوص ضلوع الاطفال في النزاعات المسلحة سيسري في 7 ايار/ مايو الجاري، فيما يسري انضمامها الى معاهدتي الامم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 2 تموز/ يوليو المقبل.

وصرح كولفيل ان "الانضمام الى 7 اتفاقيات اساسية في مجال حقوق الانسان وبروتوكول محوري خطوة مهمة الى الامام في تعزيز حماية حقوق الانسان في فلسطين".

وفتح حصول فلسطين على وضع "دولة مراقب" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 مجال انضمامها الى مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وفي 10 نيسان/ ابريل اعلنت الامم المتحدة انها اعتبرت ان طلبات الفلسطينيين للانضمام الى 13 اتفاقية او معاهدة دولية تابعة للامم المتحدة تتلاءم والاليات الدولية. ورفع ممثل فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور هذه الطلبات الى الامانة العامة للامم المتحدة في 2 نيسان/ ابريل.