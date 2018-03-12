اوباما وميركل يهددان روسيا بعقوبات اضافية

وقال الرئيس الاميركي "اذا شاهدنا عرقلة او زعزعة استقرار من شأنها عرقلة اجراء الانتخابات في 25 ايار/ مايو، لن يكون امامنا سوى فرض عقوبات قاسية جديدة".

من جانبها حذرت ميركل من ان اوروبا على استعداد لاطلاق "المرحلة 3" من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا والتي تعارضها مؤسسات عدة.

وقالت المستشارة الالمانية "نحن مستعدون لمثل هذه المرحلة التي قمنا بالاعداد لها". وتتعلق المرحلة 2 بعقوبات تستهدف افرادا في حين تستهدف المرحلة 3 القطاعات الاقتصادية.

وكان الاتحاد الاوروبي اضاف الاثنين اسماء 15 مسؤولا روسيا واوكرانيا الى قائمة الاشخاص الخاضعين للعقوبات. الا ان بعض العواصم الاوروبية تريد الذهاب الى ابعد "لتشديد الضغط على موسكو" كما صرح دبلوماسي اوروبي الاربعاء.

كما اقرت واشنطن الاثنين عقوبات اوسع تستهدف خصوصا كيانات ومقربين من فلاديمير بوتين مثل ايغور ستشين مستشاره للطاقة او سيرغي تشيميزوف رئيس مجلس ادارة مجموعة روستيك التكنولوجية.

من جهة اخرى كرر الزعيمان تفضيلهما لتسوية دبلوماسية للازمة في اوكرانيا التي تشهد الجمعة اعمال عنف دامية.