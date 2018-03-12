عملية عسكرية في سلافيانسك واسقاط مروحيتين شرقي اوكرانيا

وكشفت وزارة الدفاع الاوكرانية ان اثنين من عسكرييها قتلا جراء اسقاط مروحيتين قرب مدينة سلافيانسك. وأشارت مصادر عسكريةٌ الى أن الجيش سيطر على تسعة حواجز أقامها الانفصاليون داخل المدينة.

كما أعلنت وسائل اعلام روسية أن القوات الاوكرانية نفذت عملية إنزال للمقاتلين بواسطة المروحيات وسط سلافيانسك، مؤكدة سقوط القتلى والجرحى بين الطرفين جراء الاشتباكات، اضافة الى تصاعد اعمدة دخان من المدينة.

وبحسب هذه المصادر، فان الانفصالين الموالين لروسيا اسقطوا مروحيتين واسروا احد الطيارين، فيما افادت وكالة "نوفوستي" عن سيطرة القوات الاوكرانية على مركز التلفزيوني لمدينة سلافيانسك الواقعة جنوبي شرق البلاد.

ويوم الخميس، شهد مواجهات بين الانفصاليين الموالين لروسيا والشرطة الاوكرانية امام مبنى نيابة مقاطعة دونيتسك ما ادى الى اصابة 26 شخصا، حسبما افاد المكتب الصحفي لادارة الاقليم.

وسيطر ما وصفوا بانصار الفدرلة في وقت سابق على مبنى النيابة العامة في مدينة دونيتسك جنوب شرق البلاد، ورفعوا فوقه علم "جمهورية دونيتسك الشعبية"، وقاموا باحراق العلم الاوكراني.

وتجمع قرب المبنى حوالي الف محتج، فيما انسحب افراد القوات الداخلية الاوكرانية عن المبنى، وقامت سيارات الاسعاف بتقديم المساعدة الطبية للمصابين.