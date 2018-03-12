تعرف على 10 خدع لا تعرفها عن تطبيق «WhatsApp»

1- تعطيل ميزة «Last Seen»

حتى لا تدخل في مشكلات أنت في غنى عنها بسبب رؤية رسائل أصدقائك وتجاهلها، يمكنك إلغاء ميزة «Last Seen» نهائيا من التطبيق من خلال الذهاب إلى Settings > Chat Settings > Advanced وإغلاق خيار Last Seen Timestamp على نظام التشغيل iOS، أما مستخدمو الهواتف الذكية بنظام التشغيل «أندرويد» فيمكن الوصول لهذه الميزة من خلال التطبيق نفسه، عن طريق خيار«Hide WhatsApp Status».

2- استعادة المحادثات السابقة

لاستعادة المحادثات السابقة والاحتفاظ بكافة البيانات الخاصة بك على التطبيق، قم بالذهاب إلى Settings > Chat Settings > Chat Backup واختر Back Up Now إذا كنت من مستخدمي أجهزة iOS»»، أما مستخدمي هواتف الـ «أندرويد» فسيحتاجون إلى استخدام تطبيق مدير الملفات لنقل المحادثات من مسارها الأساسي sdcard/WhatsApp/Media إلى مكان آخر واستعادتها فيما بعد.

3- حماية التطبيق من الآخرين

مستخدمو هواتف «أندرويد» وبلاك بيري بإمكانهم منع الآخرين من الدخول على التطبيق باستخدامهم هواتفهم الذكية من خلال خاصية WhatsApp Lock الموجودة في إعدادات البرنامج، والتي ترغمك على استخدام كلمة مرور سرية تمنع الآخرين من التطفل على محادثاتك السابقة، أو تفحص الصور التي قمت بإرسالها لأصدقائك.

4- اختصارات الأرقام

لإنشاء اختصار لأي محادثة للوصول إليها بشكل أسرع من خلال الشاشة الرئيسية، يمكنك الضغط على أي محادثة داخل التطبيق لفترة وجيزة، ثم اختيار Add conversation shortcut لتنتقل المحادثة إلى الشاشة الرئيسية تلقائياً وذلك على هواتف الـ«أندرويد»، أما هواتف «iOS» فتحتاج إلى استخدام تطبيق آخر للوصول لتلك المزية، وهو تطبيق «1TapWA».

5- منع الصور من الظهور في المعرض

لمنع ظهور الصور التي تستقبلها على التطبيق من الوصول إلى معرض الصور الخاص بهاتفك، يمكنك إيقاف هذه الميزة من خلال خيارات Settings > Privacy > Photos ثم الضغط على «WhatsApp» لمستخدمي أنظمة التشغيل «iOS»، أما ملاك أجهزة «أندرويد» فيحتاجون إلى إنشاء مجلد خاص لإدراج صور التطبيق بداخله مباشرة دون أن تظهر في المعرض.

6- تغيير رقم الهاتف في التطبيق

لتغيير رقم الهاتف في التطبيق، لا تحتاج إلى إزالته وإعادة تنصيبه مرة أخرى، بل كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية Settings > Account > Change number ثم إدخال رقم الهاتف السابق والرقم الجديد الذي ترغب في استخدامه، وبعد الانتهاء من تلك الخطوة ستنتقل جميع المحادثات السابقة للرقم الجديد تلقائيا.

7- تثبيت التطبيق على تابلت أندرويد

لتنصيب التطبيق على حاسب لوحي يعمل بنظام التشغيل «أندرويد»، يجب في البداية تعطيل قدرة الجهاز على قراءة سجل المكالمات والرسائل، ثم تنصيب التطبيق وإدخال رقم هاتف أرضي والانتظار حتى يتم الاتصال بالبرنامج من الهاتف الأرضي وإعطاء المستخدم رمز دخول مكون من 3 أرقام لتنشيط التطبيق.

8- WhatsApp Chat Heads

تطبيق يتيح لك مراسلة أصدقائك على البرنامج من خلال شاشة الهاتف الرئيسية تماماً مثلما يحدث مع تطبيق «فيس بوك» للمراسلة، حيث تظهر صورة الشخص الذي تراسله على الشاشة الرئيسية، ولكن تطبيق «WhatsApp Chat Heads» يحتاج إلى جهاز منزوع الحماية، نظراً لأنه مازال في مرحلة البيتا.

9- الإحصائيات

في إصدارة الـ «أندرويد» يمكن للمستخدمين الوصول إلى الإحصائيات الخاصة بحساباتهم على التطبيق، ومعرفة أكثر الأصدقاء تفاعلاً معهم والأشخاص الذين يقومون بالتواصل معك أكثر من غيرهم، بالإضافة إلى معرفة البيانات الخاصة بتبادل الملفات ومجموعات المراسلة التي قمت بالاشتراك بها.

10- الإخطارات

للحصول على إخطارات خاصة بالتطبيق على الشاشة الرئيسية لهاتفك الذكي، يمكنك تنصيب برنامج «Pushbullet» لنظام التشغيل «iOS»، أو استخدام تطبيق «Desktop Notifications» لنظام التشغيل «أندرويد».