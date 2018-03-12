البث المباشر
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم

تعرف على 10 خدع لا تعرفها عن تطبيق «WhatsApp»

تعرف على 10 خدع لا تعرفها عن تطبيق «WhatsApp»
السبت ٠٣ مايو ٢٠١٤ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

يعد تطبيق المراسلة «WhatsApp» واحدا من أكثر التطبيقات استخداما في الفترة الأخيرة على الهواتف الذكية، حيث يمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة وشعبية طاغية جعلت شركة «فيس بوك» تستحوذ عليه مقابل مبلغ مالي ضخم بلغ 19 مليار دولار، وبما أن هذه التطبيق أصبح حديث الساعة بفضل هذه الصفقة، قام موقع أكشنها، بعرض بعض الأوامر والخصائص التي قد لا تعرفها عن البرنامج الأشهر «WhatsApp».

1- تعطيل ميزة «Last Seen»

حتى لا تدخل في مشكلات أنت في غنى عنها بسبب رؤية رسائل أصدقائك وتجاهلها، يمكنك إلغاء ميزة «Last Seen» نهائيا من التطبيق من خلال الذهاب إلى Settings > Chat Settings > Advanced وإغلاق خيار Last Seen Timestamp على نظام التشغيل iOS، أما مستخدمو الهواتف الذكية بنظام التشغيل «أندرويد» فيمكن الوصول لهذه الميزة من خلال التطبيق نفسه، عن طريق خيار«Hide WhatsApp Status».

2- استعادة المحادثات السابقة

لاستعادة المحادثات السابقة والاحتفاظ بكافة البيانات الخاصة بك على التطبيق، قم بالذهاب إلى Settings > Chat Settings > Chat Backup واختر Back Up Now إذا كنت من مستخدمي أجهزة iOS»»، أما مستخدمي هواتف الـ «أندرويد» فسيحتاجون إلى استخدام تطبيق مدير الملفات لنقل المحادثات من مسارها الأساسي sdcard/WhatsApp/Media إلى مكان آخر واستعادتها فيما بعد.

3- حماية التطبيق من الآخرين

مستخدمو هواتف «أندرويد» وبلاك بيري بإمكانهم منع الآخرين من الدخول على التطبيق باستخدامهم هواتفهم الذكية من خلال خاصية WhatsApp Lock الموجودة في إعدادات البرنامج، والتي ترغمك على استخدام كلمة مرور سرية تمنع الآخرين من التطفل على محادثاتك السابقة، أو تفحص الصور التي قمت بإرسالها لأصدقائك.

4- اختصارات الأرقام

لإنشاء اختصار لأي محادثة للوصول إليها بشكل أسرع من خلال الشاشة الرئيسية، يمكنك الضغط على أي محادثة داخل التطبيق لفترة وجيزة، ثم اختيار Add conversation shortcut لتنتقل المحادثة إلى الشاشة الرئيسية تلقائياً وذلك على هواتف الـ«أندرويد»، أما هواتف «iOS» فتحتاج إلى استخدام تطبيق آخر للوصول لتلك المزية، وهو تطبيق «1TapWA».

5- منع الصور من الظهور في المعرض

لمنع ظهور الصور التي تستقبلها على التطبيق من الوصول إلى معرض الصور الخاص بهاتفك، يمكنك إيقاف هذه الميزة من خلال خيارات Settings > Privacy > Photos ثم الضغط على «WhatsApp» لمستخدمي أنظمة التشغيل «iOS»، أما ملاك أجهزة «أندرويد» فيحتاجون إلى إنشاء مجلد خاص لإدراج صور التطبيق بداخله مباشرة دون أن تظهر في المعرض.

6- تغيير رقم الهاتف في التطبيق

لتغيير رقم الهاتف في التطبيق، لا تحتاج إلى إزالته وإعادة تنصيبه مرة أخرى، بل كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية Settings > Account > Change number ثم إدخال رقم الهاتف السابق والرقم الجديد الذي ترغب في استخدامه، وبعد الانتهاء من تلك الخطوة ستنتقل جميع المحادثات السابقة للرقم الجديد تلقائيا.

7- تثبيت التطبيق على تابلت أندرويد

لتنصيب التطبيق على حاسب لوحي يعمل بنظام التشغيل «أندرويد»، يجب في البداية تعطيل قدرة الجهاز على قراءة سجل المكالمات والرسائل، ثم تنصيب التطبيق وإدخال رقم هاتف أرضي والانتظار حتى يتم الاتصال بالبرنامج من الهاتف الأرضي وإعطاء المستخدم رمز دخول مكون من 3 أرقام لتنشيط التطبيق.

8- WhatsApp Chat Heads

تطبيق يتيح لك مراسلة أصدقائك على البرنامج من خلال شاشة الهاتف الرئيسية تماماً مثلما يحدث مع تطبيق «فيس بوك» للمراسلة، حيث تظهر صورة الشخص الذي تراسله على الشاشة الرئيسية، ولكن تطبيق «WhatsApp Chat Heads» يحتاج إلى جهاز منزوع الحماية، نظراً لأنه مازال في مرحلة البيتا.

9- الإحصائيات

في إصدارة الـ «أندرويد» يمكن للمستخدمين الوصول إلى الإحصائيات الخاصة بحساباتهم على التطبيق، ومعرفة أكثر الأصدقاء تفاعلاً معهم والأشخاص الذين يقومون بالتواصل معك أكثر من غيرهم، بالإضافة إلى معرفة البيانات الخاصة بتبادل الملفات ومجموعات المراسلة التي قمت بالاشتراك بها.

10- الإخطارات

للحصول على إخطارات خاصة بالتطبيق على الشاشة الرئيسية لهاتفك الذكي، يمكنك تنصيب برنامج «Pushbullet» لنظام التشغيل «iOS»، أو استخدام تطبيق «Desktop Notifications» لنظام التشغيل «أندرويد».

 

روابط ذات صلة

"واتسآب" Whatsapp تحدث تطبيقها لنظام "آي أو إس" iOS

جوجل تحذف لعبة تقوم بسرقة محادثات واتسآب

آخر الأخبار

رسالة من بشار الجعفري الى غوتيرش واعضاء مجلس الامن..

مقتل 10 مرتزقة بنيران الجيش واللجان في جبهات تعز والبيضاء

قائد ايراني: حققنا الاكتفاء الذاتي في صيانة طائرات "ميغ 29"

أول رد من سوريا على أنباء توقعيها اتفاق تعاون مع قطر

فيصل القاسم لبعض حكام العرب: لا تساوون "شسع نعل" هذا الرجل!

خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكري.. رئيس جنوب السودان يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري

في هذا المطعم تناول الطعام مجانا بشرط واحد!

أنقرة طلبت من موسكو الإسراع بتنفيذ عقد "إس-400"

شعر بالالم في احد جانبه عن الركض... فكان هذا هو السبب! 

ظريف: ايران وباكستان تربطهما علاقات حميمة

رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ايران تتحلى بالفراسة في مواجهة القضايا الدولية

سامح شكري يؤكد على دعم مصر لاستقرار جنوب السودان

بعد تامر حسني ..اقامة حفل مطربين اخرين في السعودية قريبا!

هذه الأسماء الـ 50 ممنوعة الآن في السعودية... والسبب!!

ماذا قال غوتيريش عن وقف للأعمال القتالية في سوريا؟

بالفيديو...الارهابيون في الغوطة الشرقية محاصرون في ثلاث مناطق منفصلة

رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية الروسية : المشاكل التجارية مع روسيا سيتم حلها خلال شهرين

نيويورك تايمز: ترامب يعلن خطته للتسوية في الشرق الأوسط قريباً

الجزائر.. تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين ببومرداس

صحيفة تكشف عن سبب مثير لموت اللواء القحطاني بالسعودية

الأکثر مشاهدة