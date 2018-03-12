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كمالوندي: منظمة الطاقة الذرية تنجز مشاريعها وفق خططها

كمالوندي: منظمة الطاقة الذرية تنجز مشاريعها وفق خططها
السبت ٠٣ مايو ٢٠١٤ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي ان المنظمة تعمل لوضع تصميم مفاعل ابحاث بطاقة 10 ميغاواط في مدينة شيراز.

واضاف كمالوندي في حوار مع وكالة انباء "فارس" الجمعة، ان التخطيط لهذا المفاعل يهدف لانتاج النظائر المشعة ذات الاستخدامات والتطبيقات الطبية والصناعية.
ولفت الى تحقيق العديد من الانجازات في قطاع الصناعة النووية الايرانية خلال الفترة الاخيرة وقال: من بين هذه الانجازات يمكن الاشارة الى تشييد غرفة السيطرة في مفاعل طهران البحثي وانتاج غاز الاوكسجين نظير 18.
واكد ان منظمة الطاقة الذرية تنجز مشاريعها وفق خططها الموضوعة ولم توقف ايا منها وقال : ان خفض وتيرة بعض الاعمال في مجال ما يكون على حساب تسريع وتيرة الاعمال في مجال اخر .
وفي جانب آخر من حديثه اشار كمالوندي الى المفاوضات الجارية بين ايران و 5+1 وقال: ان الجانب الآخر ييبدي قلقه دوما حيال نوايا ايران النووية، ولكنه لا يستطيع تقديم اي دليل على انحراف هذا البرنامج عن مساره النووية ولذلك فانه الاتهامات الخاوية باستمرار.
واكد دور الكيان الصهيوني في تاجيج هذه الهواجس واضاف "نوجه تحذيرنا للقيادة الاميركية بان تتحلى باليقظة لان هذا الكيان يمسك بها كرهينة من اجل تحقيق مآربه الخاصة".
واكد ان الكيان الصهيوني يرغب بتاجيج مواجهات مستمرة بين ايران واميركا وقال "اتصور انه لو ارادت القيادة الاميركية التحدث بمعزل عن الآخرين فانها ستعرب عن قلقها حيال فرض الكيان الصهيوني بعض الامور عليها".
وتابع: ان لم تحقق المفاوضات اي نتيجة فانها ستعد تجربة تكشف عن مدى جدية هؤلاء.
واشار الى تصريحات قائد الثورة حول المفاوضات بين ايران و 5+1 وشدد، بالقول ان ايران سترفض اي عملية تفاوضية من شانها ضياع المنجزات النووية الوطنية .
واردف قائلا، "اننا نعمل كجنود للنظام الاسلامي ونسعى لتحقيق مصالح البلاد ونسعى لعدم الوقوع في الاخطاء ونتصور اننا لم نخطىء لحد الآن ونشعر بالامل حيال المستقبل".
وحول تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة اكد كمالوندي ان تنفيذ هذا العمل تم بصورة طوعية وقال، ان هذا التعليق يمتد لفترة امدها 6 اشهر، "ولو لم يتم ممارسة نشاطات التخصيب بهذه النسبة او اعلى منها عقب هذه الفترة فان ذلك يعود الى دوافع اقتصادية فقط ولايعني تخلينا عن اي من حقوقنا، وان لم يتم تلبية ما نحتاجه من اليورانيوم فاننا سنستأنف عمليات الانتاج بأنفسنا".
وحول عمليات الاكسدة للنصف المتبقي من كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة قال ان هذا العمل يسير في اطار اتفاق جنيف وسيتم الانتهاء منه لغاية مهلة الاشهر الستة المحددة.
 

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