اكثر من مليون زائر يشاركون في مراسم زيارة الامام الهادي (ع)

وقال المصدر لـ"السومرية نيوز"، إن "صنوف عدة شاركت في تأمين زيارة الاماميين العسكريين بمناسبة استشهاد الامام علي الهادي عليه السلام التي اشتركت فيها قيادة عمليات سامراء مع قوات الجيش وصنوف مختلفة من قوات الشرطة اضافة الى الدفاع المدني وطيران الجيش والقوة الجوية ومنظمات مدنية عززت بقوات من خارج المحافظة"، مبينا ان "اكثر من مليون زائر من مختلف محافظات العراق شاركوا في هذه الزيارة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم نشر سيطرات ومفارز على طول الطريق الرابط بين بغداد وسامراء اضافة الى نشر مفارز طبية لمساعدة الزائرين"، مشيرا الى أن "الخطة الامنية التي صاحبتها اجراءات مشددة نجحت حتى هذه اللحظة ولم تسجل اي خروق".

واعلنت شرطة محافظة ذي قار، (2 ايار 2014)، عن إرسال فوج من قواتها إلى سامراء لتعزيز القوات المشاركة في تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الإمامين العسكريين، مشيرة إلى أن الفوج سيكون تحت إمرة عمليات سامراء.

يذكر أن محافظة صلاح الدين ومركزها مدينة تكريت، (175 كم شمال العاصمة بغداد)، تضم إلى جانب مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء، مرقد السيد محمد في مدينة بلد.