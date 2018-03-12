البث المباشر
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية
مراسل العالم:شهيد وجرحى بإطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش اسوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم:"جيش الاسلام" يقول إنه اتفق مع روسيا من خلال الأمم المتحدة على إجلاء المصابين من الغوطة الشرقية لدمشق
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على بلدة افتريس بغوطة دمشق الشرقية
وحدات الجيش السوري عثرت على ورشة لتصنيع ذخائر كيميائية بالقرب من بلدة افتريس في الغوطة الشرقية، بعد خروج المسلحين منها
مراسل العالم: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان في صبرين بمديرية خب والشعف بالجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم

إيران الـ3 عالميا في معالجة احتراق القرنية، بخلايا جذعية

إيران الـ3 عالميا في معالجة احتراق القرنية، بخلايا جذعية
السبت ٠٣ مايو ٢٠١٤ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس مركز الخلايا العلاجية في معهد أبحاث "رويان" الايراني، ناصر اقدمي، أن إيران أصبحت واحدة من 3 دول في العالم قادرة على علاج احتراق القرنية بواسطة الخلايا الجذعية مشيرا الى انه ما بين 3 الى 4 افراد يستعيدون بصرهم شهريا بواسطة استخدام هذا الاسلوب العلاجي.

وافادت وكالة الانباء وكالة انباء "فارس" نقلا عن اقدمي قوله: "ان احتراق القرنية يحدث في الافراد الذين تعرضوا لقنابل كيمياوية خلال الحرب المفروضة (من قبل النظام العراقي السابق على الجمهورية الاسلامية الايرانية 1980-1988) او الذين تعرضوا لمواد كيمياوية"، مضيفا:"انه عندما تدخل المواد الكيمياوية الى العين فانها تؤدي الى احتراق القرنية".

واشار رئيس مركز الخلايا العلاجية بمركز ابحاث "رويان"، الى ان قرنية الشخص هي كجلده تقوم بتبديل خلاياها يوميا وتعوض الخلايا القديمة بخلايا جديدة، هذه الخلايا تنتج من حلقة موجودة حول العين يطلق عليها مكان تجمع الخلايا الجذعية، قائلا ، أن هذا الامر يؤدي الى ان تصبح القرنية شفافة يوميا، لكن الافراد الذين يعانون من احتراق القرنية تصبح قرنيتهم غير شفافة بمضي الوقت ومن ثم يفقدون بصرهم.

واشار اقدمي الى اسلوب علاج احتراق القرنية وقال، ان احد اساليب العلاج هو الزراعة، لكن ينبغي ان تكون هذه الناحية موجودة لدى العين المقرر ان تزرع فيها ودون ذلك ستفقد القرنية شفافيتها مرة اخرى ومن ثم تتلف، كما ان مثل هذه العملية ترافقها مشاكل فيما لو فشلت عملية الزرع ما يؤدي تاليا الى فقدان البصر.

وحول طريقة علاج احتراق القرنية في مركز الابحاث هذا قال، اننا نقوم في هذه الطريقة باخذ مليمتر واحد فقط من حلقة العين المقابلة وزرعها على الغشاء الجنيني ونحصل في غضون 4 اسابيع على حلقة كاملة.

واوضح انه بعد ذلك يتم زرع الغشاء في عين الشخص المصابة بحيث لا تكون في حاجة الى زراعة قرنية فيها بل يصبح الغشاء هذا فقط على العين.

ولفت اقدمي الى ان الدراسات المنجزة على مدى 3 سنوات اثبتت أن احتمال رفض الغشاء الجنيني اقل بكثير، وان هذا الغشاء يستقر بصورة جيدة جدا في هذه الناحية وتكون اعراضها الجانبية اقل بكثير ايضا ويعمل على ايجاد حلقة الخلايا الجذعية بصورة كاملة في العين.

وتجري عملية العلاج بالخلايا الجذعية لاحتراق القرنية في الوقت الحاضر في ايران اضافة الى بريطانيا وايطاليا فقط.
 

روابط ذات صلة

إیران الثامنة عالمياً في إمتلاك تقنية زرع الخلايا الجذعية

تقنية ايرانية جديدة لفصل الخلايا الجذعية من أنسجة الدهون

آخر الأخبار

خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكري.. رئيس جنوب السودان يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري

في هذا المطعم تناول الطعام مجانا بشرط واحد!

أنقرة طلبت من موسكو الإسراع بتنفيذ عقد "إس-400"

شعر بالالم في احد جانبه عن الركض... فكان هذا هو السبب! 

ظريف: ايران وباكستان تربطهما علاقات حميمة

رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ايران تتحلى بالفراسة في مواجهة القضايا الدولية

سامح شكري يؤكد على دعم مصر لاستقرار جنوب السودان

بعد تامر حسني ..اقامة حفل مطربين اخرين في السعودية قريبا!

هذه الأسماء الـ 50 ممنوعة الآن في السعودية... والسبب!!

ماذا قال غوتيريش عن وقف للأعمال القتالية في سوريا؟

بالفيديو...الارهابيون في الغوطة الشرقية محاصرون في ثلاث مناطق منفصلة

رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية الروسية : المشاكل التجارية مع روسيا سيتم حلها خلال شهرين

نيويورك تايمز: ترامب يعلن خطته للتسوية في الشرق الأوسط قريباً

الجزائر.. تدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين ببومرداس

صحيفة تكشف عن سبب مثير لموت اللواء القحطاني بالسعودية

الجيش السوري يكتسح الأفتريس في الغوطة الشرقية

شويغو يكشف سبب زيارة بوتين إلى سوريا..تفاصيل مثيرة!

شاهد: مظاهرات شعبية بالغوطة الشرقية، وهذا مصير دوما وحرستا..

 شاهد"بن سلمان" يغزو مواقع التواصل بهذا الفيديو..!

دوري ابطال اسيا الدحيل أول المتأهلين الى ثمن النهائي بثنائية العربي

الأکثر مشاهدة