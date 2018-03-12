إيران الـ3 عالميا في معالجة احتراق القرنية، بخلايا جذعية

وافادت وكالة الانباء وكالة انباء "فارس" نقلا عن اقدمي قوله: "ان احتراق القرنية يحدث في الافراد الذين تعرضوا لقنابل كيمياوية خلال الحرب المفروضة (من قبل النظام العراقي السابق على الجمهورية الاسلامية الايرانية 1980-1988) او الذين تعرضوا لمواد كيمياوية"، مضيفا:"انه عندما تدخل المواد الكيمياوية الى العين فانها تؤدي الى احتراق القرنية".

واشار رئيس مركز الخلايا العلاجية بمركز ابحاث "رويان"، الى ان قرنية الشخص هي كجلده تقوم بتبديل خلاياها يوميا وتعوض الخلايا القديمة بخلايا جديدة، هذه الخلايا تنتج من حلقة موجودة حول العين يطلق عليها مكان تجمع الخلايا الجذعية، قائلا ، أن هذا الامر يؤدي الى ان تصبح القرنية شفافة يوميا، لكن الافراد الذين يعانون من احتراق القرنية تصبح قرنيتهم غير شفافة بمضي الوقت ومن ثم يفقدون بصرهم.

واشار اقدمي الى اسلوب علاج احتراق القرنية وقال، ان احد اساليب العلاج هو الزراعة، لكن ينبغي ان تكون هذه الناحية موجودة لدى العين المقرر ان تزرع فيها ودون ذلك ستفقد القرنية شفافيتها مرة اخرى ومن ثم تتلف، كما ان مثل هذه العملية ترافقها مشاكل فيما لو فشلت عملية الزرع ما يؤدي تاليا الى فقدان البصر.

وحول طريقة علاج احتراق القرنية في مركز الابحاث هذا قال، اننا نقوم في هذه الطريقة باخذ مليمتر واحد فقط من حلقة العين المقابلة وزرعها على الغشاء الجنيني ونحصل في غضون 4 اسابيع على حلقة كاملة.

واوضح انه بعد ذلك يتم زرع الغشاء في عين الشخص المصابة بحيث لا تكون في حاجة الى زراعة قرنية فيها بل يصبح الغشاء هذا فقط على العين.

ولفت اقدمي الى ان الدراسات المنجزة على مدى 3 سنوات اثبتت أن احتمال رفض الغشاء الجنيني اقل بكثير، وان هذا الغشاء يستقر بصورة جيدة جدا في هذه الناحية وتكون اعراضها الجانبية اقل بكثير ايضا ويعمل على ايجاد حلقة الخلايا الجذعية بصورة كاملة في العين.

وتجري عملية العلاج بالخلايا الجذعية لاحتراق القرنية في الوقت الحاضر في ايران اضافة الى بريطانيا وايطاليا فقط.

