بدء حملات الدعاية للانتخابات الرئاسية في مصر غداة يوم دام

المنافس الوحيد للسيسي هو اليساري حمدين صباحي الذي حل ثالثا في انتخابات 2012 . وقال صباحي في تجمع انتخابي في مدينة اسيوط (جنوب) تم بث وقائعه على التلفزيون "السياسات الموجودة ايام مبارك هي السياسات الموجودة لحد الان".

واضاف "هدفنا في الانتخابات ان ناخذ ثقة شعبنا لتغيير سياسات الفساد والاستبداد والفقر".

وتعهد السيسي، بالقضاء على الهجمات المسلحة مثل تلك التي وقعت الجمعة واسفرت عن مقتل ثلاثة قتلى بينهم جندي وشرطي، فيما قتل شخصان آخران في اشتباكات بين انصار المعزول ومعارضين له في الاسكندرية، شمال البلاد.

وكتب السيسي صباح السبت على تويتر "أعد بالعمل الشاق واطالب الجميع بتحمل المسؤولية معي، بناء هذا الوطن هو مسؤوليتنا جميعا".

واضاف "ابناء مصر ... بإرادتنا وقدراتنا يتحقق الإستقرار والامان والامل لكل المصريين ... ومعاً نحقق للوطن حلمه وتحيا مصر".

واجرى السيسي اليوم لقاءا مع عدد من الاعلاميين المصريين، بكى خلاله من شدة التأثر، بحسب الموقع الالكتروني لصحيفة الاهرام الحكومية.

وقالت الصحيفة ان السيسي بكى حين تحدث عن الرسائل التي تأتى إليه من الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم.

ونقلت الصحيفة عن السيسي قوله "بتجيلي رسايل من ناس مش لاقية تأكل، وتقول لي مابناكلش وقابلين علشان خاطرك".

وتنتشر صور ولافتات كبيرة للقائد العسكري السابق في مختلف احياء القاهرة وغيرها من المدن المصرية.

ومن غير المتوقع ان يحضر السيسي تجمعات شعبية عامة اثناء مرحلة الدعاية الانتخابية، بسبب المخاوف الامنية.

كما ان السيسي لم يكشف بعد عن برنامجه بينما البلاد تعاني من ازمة اقتصادية. ومن المقرر ان يجري الاثنين اول مقابلة تلفزيونية له منذ اشهر.

من جانبه أكد المرشح الرئاسي حمدين صباحي اليوم السبت أن برنامجه الانتخابي ينتصر لكرامة الانسان المصري , لافتا الى أن العدالة ومحاربة الفقر هما أهم أولويات برنامجه الانتخابي.

وقال صباحي, في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة أسيوط لانطلاق حملته الرئاسية "برنامجنا هو العدالة الجهوية, من أجل أن تأخذ كل محافظات الجمهورية نصيبا متكافئا من موازنة الدولة ومن فرص التشغيل والتنمية".

وأضاف "برنامجنا هو العدالة الانتقالية, يعني قصاصا عادلا بمحاكمات عادلة ناجزة لمحاسبة كل من أجرم في حق مصر أو أراق دماءهم أو أفسد أو زور في انتخابات".

وأعرب عن أمله في أن مصر "ستشهد تغييرا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا كبيرا".

وقال صباحي "نريد مصر دولة شفافة خالية من الفساد, وأن تلعب دورا حيويا عربيا وأفريقيا ودوليا, وألا توصف بأنها دولة عجوز أو فاشلة, ولا بد أن يتمتع مواطنوها بالحرية والكرامة".

كان صباحي قرر بدء حملته الدعائية رسميا اليوم من محافظة أسيوط, في اطار الاهتمام بالصعيد وتنميته, حسب ما ذكرت حملته الانتخابية.

وقال صباحي ان المصريين لن يتنازلوا عن حريتهم وكرامتهم. وعن الجانب الاقتصادي في برنامجه قال صباحي ان برنامجه يرفض التفريط في القطاع العام أو بيعه.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات داخل مصر يومي 26 و27 أيار /مايو المقبل, ويبدأ اقتراع المصريين في الخارج يوم 15 أيار/ مايو حتي ال18 من نفس الشهر.