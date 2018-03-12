مانشستر يونايتد ينتكس مجددا ويضعف اماله في حجز بطاقة يوروبا ليغ

لم يتأخر فريق "الشياطين الحمر" في تذوق الخسارة بقيادة مدربه المؤقت ولاعبه الدولي الويلزي المخضرم راين غيغز وذلك بعد اسبوع واحد من استلامه المهمة خلفا للاسكتلندي ديفيد مويز.وتوسمت جماهير اولدترافورد خيرا بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق بقيادة غيغز على نوريتش سيتي 4-صفر السبت الماضي، وكانت تمني النفس بفوز جديد يقرب النادي كثيرا من المركز السادس المؤهل الى مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" لانقاذ الموسم بعد الخروج خالي الوفاض من جميع المسابقات، خصوصا بعد خسارة توتنهام امام جاره اللندني وست هام صفر-2 ايضا. لكن ارادة لاعبي سندرلاند كانت اقوى في ظل صراعهم من اجل البقاء في الدرجة الممتازة ونجحوا في انتزاع فوز ثمين هو الاول منذ عام 1968 بهدف سجله السويدي سيباستيان لارسون بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من كونور ويكهام في الدقيقة 30. واضاف سندرلاند فريق "الشياطين الحمر" الى قائمة ضحاياه من الكبار خصوصا تشلسي (فاز على الاخير في ستامفورد بريدج 2-1) ومانشستر سيتي (تعادل معه 2-2 على ملعب الاتحاد). وخاض مانشستر يونايتد المباراة في غياب نجمه واين روني بسبب الاصابة ولم تنفعه عودة مهاجمه الدولي الهولندي روبن فان بيرسي بعد تعافيه من الاصابة، حيث دفع به غيغز الى جانب داني ويلبيك في الدقيقة 66 مكان الاسباني خوان ماتا واشلي يونغ. وعزز سندرلاند اماله بالبقاء بارتقائه الى المركز السابع عشر برصيد 35 نقطة مع مباراة مؤجلة امام ضيفه وست بروميتش البيون السادس عشر (36 نقطة)، فيما بقي مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 60 نقطة مع مباراة مؤجلة امام هال سيتي سيخوضها الاربعاء

- ترتيب فرق الصدارة:

1- ليفربول 80 نقطة من 36 مباراة

2- تشلسي 78 من 36

3- مانشستر سيتي 77 من 35

4- ارسنال 73 من 36

5- ايفرتون 69 من 36



