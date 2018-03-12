لافروف يشرح لكيري سبب تأخر إخراج "الكيميائية السورية"

وجاء في بيان للخارجية الروسية أن موسكو تعول على أن يعمل مختصون على حلّ المشاكل التي ظهرت وأن يكونوا على اتصال مستمر بالحكومة السورية للتنسيق حول مسألة الانتهاء من عملية نزع الأسلحة الكيميائية.

وأكد كيري على ضرورة العمل المشترك مع قيادة بعثة منظمة نزع الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي للصحفيين إنه أكد خلال المكالمة الهاتفية مع لافروف على ضرورة إزالة الكمية المتبقية في موقع قرب دمشق وتقدر بـ 8 %.

وأضاف كيري "اتفقنا على العمل لمحاولة معرفة ما إذا كان بالمستطاع تسريع تلك العملية مع الموافقة على أنه لا يمكن قبول أي تأخير من جانب الحكومة السورية".