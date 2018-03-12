القاهرة تحتجز طائرة عائدة من السعودية بسبب "كورونا"

وصرح مصدر بالمطار بان أطباء الحجر الصحى حددوا الراكب الذى يشتبه فى إصابته بالفيروس وعلى الفور أمروا بنقله إلى مستشفى الحميات لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه، فيما يقوم أطباء الحجر الصحى حاليا بفحص باقى ركاب الطائرة قبل السماح لهم بمغادرة الطائرة ودخول صلات المطار.

وقد حذرت وزارة الصحة السعودية من سفر الاطفال وكبار السن واصحاب الامراض المزمنة والحوامل خلال الايام الحالية بسبب انتشار مرض"الكورونا" الذي اوقع الشهر الماضي 44 حالة وفاة و126 اصابة.

حذرت السلطات المصرية يوم الجمعة 2 مايو/ أيار فئات من مواطنيها من السفر إلى السعودية بسبب فيروس كورونا القاتل. وأفاد بيان أصدرته وزارة الصحة المصرية أن الفئات التي تدعوها لتجنب السفر إلى السعودية للعمرة والحج هذا العام هي "الأطفال أقل من عمر 15 عاما، وكبار السن أكثر من 65 عاما والسيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة كأمراض القلب والصدر المزمنة وأمراض الكلى وأمراض ضعف المناعة".

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس خلال عامين في السعودية 370 إصابة، أدّت إلى وفاة 107 أشخاص.