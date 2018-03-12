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ابو مرزوق: حماس لن تعترف باسرائيل ولا بشروط الرباعية

ابو مرزوق: حماس لن تعترف باسرائيل ولا بشروط الرباعية
الأحد ٠٤ مايو ٢٠١٤ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

اكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى ابو مرزوق السبت مجددا ان حركته لن تعترف بكيان الاحتلال الاسرائيلي، كما اكد ان حركته ستستمر في رفض شروط اللجنة الرباعية الدولية.

وفي رده على سؤال لوكالة فرانس برس خلال لقاء مع الصحافيين في غزة قال ابو مرزوق "لن نعترف ولا مجال للاعتراف بالكيان الصهيوني" منوها الى توافق الفصائل الفلسطينية "مرحليا على دولة فلسطنية على الاراضي التي احتلت عام 67 وعاصمتها القدس دون الاعتراف بالكيان الصهيوني".
 وشدد ابو مرزوق ان حماس "ترفض شروط (اللجنة الدولية) الرباعية لان فيها انتقاص من حق شعبنا الفلسطيني" مضيفا "كنا نرفض ولازلنا وسنستمر برفض اي شروط تنتقص من الحقوق الفلسطينية، ستبقى حماس وفية لحق العودة للاجئين وللتحرير".  
من جهة ثانية قال ابو مرزوق ان جلسات الحوار بين حماس ومنظمة التحرير التي افضت الى اعلان اتفاق المصالحة في غزة الاسبوع الماضي "لم تتطرق لسلاح كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) على مدار جلسات الحوار الوطني منذ سنوات" مشيرا ان "احدا لم يطلب مناقشته (السلاح) فهو سلاح وطني مقاوم".
 من جهة اخرى اعلن ابومرزوق ان عزام الاحمد مسؤل ملف المصالحة في حركة فتح سيصل الى غزة الاحد او الاثنين القادمين "للبدء في مشاورات تشكيل حكومة التوافق تنفيذا لاتفاق تنفيذ المصالحة".
 وتابع ان "هذه حكومة توافق وطني لا علاقة لها بالبرنامج السياسي ولها مهام محددة".
 والمح ابو مرزوق ان حركته قد تخوض انتخابات الرئاسة القادمة.
 وقال "ان حماس اتخذت موقفها للمشاركة في كافة الانتخابات السياسية والنقابية.. لكن لم تتخذ بعد قرارا بالمشاركة في انتخابات الرئاسة ،لكنها تغلّب الا تعتذر عن المشاركة باي انتخابات".
 وفيما يتعلق بالعلاقات مع ايران قال ابو مرزوق "سنحافظ على علاقة معيارها موقف الدولة من فلسطين والمقاومة وسنسعى ان تكون علاقتنا ممتازة".
 وحول علاقة حماس المتوترة مع مصر منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي قال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس "سنحترم اي خيار للشعب المصري، نحن لا نتدخل بالشأن المصري".

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