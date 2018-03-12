البارزاني:نحافظ على كردستان اذا لم تنجح الإنتخابات

وقال البارزاني في بيان صدر على هامش إستقباله رئيس إقليم تترستان في روسيا الإتحادية روستم مينيخانوف، ان "اقليم كردستان سيضطر للمحافظة على نفسه، اذا إستمرت الأزمة السياسية والأمنية ولم تسهم نتائج الانتخابات في تغيير سياسي"، مبينا ان "الهدف من ذلك هو لكي لا يكون الاقليم جزءا من مشاكل العراق".

واضاف البارزاني ان "المكتسبات التي حصلنا عليها شعبنا قليلة جدا مقارنة مع التضحيات التي قدمها شعبنا"، مشيرا الى ان "الدستور اكد على مبدأ شراكة إقليم كردستان في العراق، لكن بغداد انتهكته ولم تلتزم به".

من جانب آخر، رحب البارزاني بـ"التعاون المشترك بين منطقة كردستان العراق وإقليم تترستان الروسي لخدمة مصالح الجانبين"، معربا عن إستعداده لـ"تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية والصناعية بين الجانبين".

يذكر ان رئيس جمهورية تترستان الروسية وصل، ليلة الجمعة (2 ايار 2014)، إلى أربيل على رأس وفد صناعي وتجاري، حيث كان في استقباله رئيس حكومة كردستان العراق نيجرفان البارزاني، وتهدف زيارة رئيس تترستان إلى تطوير العلاقات بين الجانبين والبحث عن الفرص الإستثمارية فيها، وقرر الجانبين تشكيل فريق مشترك لوضع خطط تخدم كردستان العراق وتترستان.