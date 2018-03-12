الصحافة في 15 دولة عربية غير حرة و5 دول حرة جزئيا

ووفق تقرير للمنظمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، صدر الخميس، تصدرت موريتانيا الدول العربية في حرية الصحافة، بحلولها في الترتيب الـ95 وضمن الدول “الحرة جزئيا”، تلتها أربع دول وقعت أيضا في تصنيف الدول “الحرة جزئيا”، وهي على الترتيب: تونس (112) ولبنان (112) والجزائر (127) والكويت (127).

فيما صنفت 15 دولة عربية كـ”دول غير حرة”، بحسب تقرير المنظمة، وهي على الترتيب: ليبيا (134)، المغرب (147)، قطر (152)، مصر (155)، الأردن (155)، العراق (157)، عمان (161)، جيبوتي (164)، الإمارات (167)، اليمن (167)، السودان (176)، الصومال (179)، السعودية (181)، البحرين (188).

ولم تدخل دولتان عربيتان التصنيف وهما جزر القمر وفلسطين.

وبصفة عامة، أحصت منظمة (فريدوم هاوس) 63 دولة “حرة” و68 “حرة جزئيا” و66 “غير حرة”، من أصل 197 دولة خضعت للدراسة.

وحلت هولندا (1) والنروج (1) والسويد (1) في المرتبة الأولى المراتب بالنسبة لحرية الإعلام، أما كوريا الشمالية (197) فاحتلت المرتبة الأخيرة وراء تركمانستان (195) وأوزبكستان (195).

وأظهر تقرير فريدوم هاوس، التي تجري تحقيقات سنوية منذ العام 1980 في هذا المجال، أن 14% من السكان في العالم فقط يصلون الى صحافة “حرة”، أي شخص واحد من أصل سبعة.

ولفت التقرير إلى إن 44% من سكان العالم يعيشون في مناطق لا تتمتع فيها الصحافة بـ”الحرية” و42% في مناطق تعاني فيها وسائل الإعلام “حرية جزئية”.