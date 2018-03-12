استشهاد 9 من زوار الامامين العسكريين (ع) في العراق

وكان الزوار يحيون ذكرى استشهاد الإمام علي الهادي (عليه السلام) عاشر أئمة أهل البيت سلام الله عليهم.

وكان مصدر في قيادة عمليات سامراء افاد السبت ان اكثر من مليون زائر من مختلف محافظات العراق شاركوا في زيارة الإمام علي الهادي عليه السلام في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال إن "صنوف عدة شاركت في تأمين زيارة الاماميين العسكريين بمناسبة استشهاد الامام علي الهادي عليه السلام التي اشتركت فيها قيادة عمليات سامراء مع قوات الجيش وصنوف مختلفة من قوات الشرطة اضافة الى الدفاع المدني وطيران الجيش والقوة الجوية ومنظمات مدنية عززت بقوات من خارج المحافظة".

يذكر أن محافظة صلاح الدين ومركزها مدينة تكريت، (175 كم شمال العاصمة بغداد)، تضم إلى جانب مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء، مرقد السيد محمد في مدينة بلد.