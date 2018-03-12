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عدد الوفيات بـ"كورونا" في السعودية يرتفع إلى 147 شخصا

عدد الوفيات بـ
الإثنين ١٢ مايو ٢٠١٤ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

ارتفع عدد المتوفين بفيروس كورونا في السعودية إلى 147 حالة وفاة، والمصابين إلى 491 حالة إصابة بالفيروس المتسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وذلك منذ ظهور المرض في أيلول 2012.

وقالت وزارة الصحة السعودية فى بيان اليوم إن " العدد الكلى للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة بلغ 8 حالات وبلغ العدد الكلى للوفيات 5 حالات (حالتان ضمن الحالات المسجلة فى الـ24 ساعة الماضية و3 حالات ضمن الحالات المسجلة سابقا)، ليرتفع عدد المصابين إلى 491 حالة إصابة توفى منهم 147 حالة وفاة حتى الآن.

وأضافت أن الحالات التى تم تأكيد إصابتها بالفيروس فى السابق، وتماثلت للشفاء حاليا بلغت 6 حالات مشيرة إلى أن ملخص الوضع الصحى للحالات المصابة هو حالتان مستقرتان ، 4 حالات حرجة بالعناية المركزة فيما توفيت حالتان". بمناطق الرياض ،جدة و المدينة المنورة.

 

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