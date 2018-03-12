وقالت وزارة الصحة السعودية فى بيان اليوم إن " العدد الكلى للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة بلغ 8 حالات وبلغ العدد الكلى للوفيات 5 حالات (حالتان ضمن الحالات المسجلة فى الـ24 ساعة الماضية و3 حالات ضمن الحالات المسجلة سابقا)، ليرتفع عدد المصابين إلى 491 حالة إصابة توفى منهم 147 حالة وفاة حتى الآن.

وأضافت أن الحالات التى تم تأكيد إصابتها بالفيروس فى السابق، وتماثلت للشفاء حاليا بلغت 6 حالات مشيرة إلى أن ملخص الوضع الصحى للحالات المصابة هو حالتان مستقرتان ، 4 حالات حرجة بالعناية المركزة فيما توفيت حالتان". بمناطق الرياض ،جدة و المدينة المنورة.