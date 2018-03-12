فلسطين تطالب بوضع منظمتين يهوديتين ضمن الجماعات الإرهابية

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إنه أرسل رسائل متطابقة لكل من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، ومفوضية العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي لمطالبتهم باعتبار منظمتي شبيبة التلال وتدفيع الثمن، كـحركات يهودية إرهابية، يجب وضعها على لوائح الإرهاب لدى الدول".

وأوضح أنه تم إرفاق الرسالة بملف يحتوي على مجموعة من الممارسات الإرهابية التي تمارسها كل من منظمة شبيبة التلال الاستيطانية، ومجموعات تدفيع الثمن ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وذلك على مدى السنوات الماضية".

ودأبت هذه الجماعات على حرق مساجد وكتابة شعارات معادية للعرب في القرى الفلسطينية، بالضفة الغربية والقدس.