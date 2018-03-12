اتهام بريطاني لناصر بن حمد ؟

نجل الملك ناصر متهم امام المحاكم البريطانية بتعذيب معارضين في البحرين ...

لكن لم يُعرف بعد...

هل يمكن أن يمثل نجل الملك في قفص الإتهام،

أم إن «حصانة سياسية - دبلوماسية» تبعده عنه ؟

الخبر الذي نشرته وسائل اعلام يقول ان ناصر

امامه لائحة اتهام طويلة...

اما جثة الشهيد العبار فلا زالت في الاحتجاز

و 16 منظمة حقوقية تعتبره تكريسا لسياسة الإفلات من العقاب

في حين الاستعدادات تتواصل لتظاهرة

ائتلاف الرابع عشر من فبراير وسط العاصمة المنامة

في السابع عشر من الحالي .

عبد المجيد السبع نائب سابق عن جمعية الوفاق

عباس بوصفوان اعلامي بحريني

محمد بحر ناشط حقوقي