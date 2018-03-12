اتهام بريطاني لناصر بن حمد ؟

نجل الملك ناصر متهم امام المحاكم البريطانية بتعذيب معارضين في البحرين ...
لكن لم يُعرف بعد...
هل يمكن أن يمثل نجل الملك في قفص الإتهام،
أم إن «حصانة سياسية - دبلوماسية» تبعده عنه ؟
الخبر الذي نشرته وسائل اعلام يقول ان ناصر
امامه لائحة اتهام طويلة...
اما جثة الشهيد العبار فلا زالت في الاحتجاز
و 16 منظمة حقوقية تعتبره تكريسا لسياسة الإفلات من العقاب
في حين الاستعدادات تتواصل لتظاهرة
ائتلاف الرابع عشر من فبراير وسط العاصمة المنامة
في السابع عشر من الحالي .
عبد المجيد السبع نائب سابق عن جمعية الوفاق
عباس بوصفوان اعلامي بحريني
محمد بحر ناشط حقوقي