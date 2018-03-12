"الحر" يهدد "النصرة" ويطالب باطلاق احمد النعمة

ونشر البيان على صفحة الهيئة السورية للإعلام والتي تعتبر منبرا اعلاميا وناطقا رسميا باسم الجبهة الجنوبية التي تضم غالبية التشكيلات المعارضة المسلحة بدرعا.

وافادت صحيفة "القدس العربي" ان نص البيان تضمن : "عدم الاشتراك مع جبهة النصرة في اي عمل عسكري وإيقاف اي تعاون الى حين الإفراج عن قائد المجلس العسكري ورفاقه"، كما شدد البيان على عدم السماح لأي فصيل مسلح على الأرض باستجواب أو اعتقال أي عنصر من عناصر الجيش الحر إلا بقرار صادر عن ما يسمى بـ "المحكمة الشرعية"، وما لم تكن الجهة موقعة على مذكرة تفاهم أو مشتركة بهذه المحكمة الخاصة بالجيش الحر".

ورفض البيان التصريحات المنزوعة من قائد المجلس العسكري جملة وتفصيلاً باعتبارها انتزعت من قائد المجلس ورفاقه وهم تحت الاعتقال، وحمل البيان ‘جبهة النصرة’ مسؤولية سلامة المعتقلين جميعاً.

