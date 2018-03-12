جيش سوريا يتوغل في جوبر ويقتل مسلحين اجانب

وقالت مصادر عسكرية إن العشرات من المسلحين ومعظمهم من جنسيات اجنبية، قتلوا خلال المعارك التي جرت في الساعات الاخيرة.

وأضافت المصادر أن قصف الجيش من ناحية والاشتباكات البرية من ناحية اخرى أنهكت المسلحين، وهو ما وفر لقوات المشاة فرصة الاندفاع الى نقاط متقدمة وتوسيع سيطرة الجيش على المنطقة تدريجيا.

من جهة ثانية، توصلت السلطات السورية ومجموعات مسلحة الى اتفاق مبدئي يقضي بخروج العائلات المحاصرة في بلدة عدرا العمالية مقابل افراج الحكومة عن معتقلين لديها.

ويقضي الاتفاق بالسماح بخروج 1500 عائلة محتجزة في عدرا العمالية شمال شرق دمشق والتي يسيطر عليها المسلحون، مقابل أن تطلق السلطات السورية سراح 1500 معتقل لديها، كما يشمل الاتفاق سماح المسلحين بدخول مواد غذائية الى البلدة.

الى ذلك تواصل السلطات السورية بالتعاون مع منظمة الاونروا والفصائل الفلسطينية ادخال المساعدات الغذائية الى مخيم اليرموك بدمشق. ووزعت 4000 سلة غذائية على الفلسطينيين المحاصرين من قبل الجماعات المسلحة.

