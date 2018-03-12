ريو فرديناند يؤكد عزمه الرحيل عن مانشستر يونايتد

فقد فرديناند (35 عاما) مركزه اساسيا في تشكيلة مانشستر يونايتد في العامين الاخيرين بعد تكرر الاصابات، وقرر الرحيل في نهاية الموسم مع انتهاء عقده في تموز/يوليو.وكشف فرديناند انه لا ينوي تمديد عقده، وقال "فكرت طويلا ومليا في الاشهر الاخيرة حول مستقبلي، وبعد 12 عاما رائعا امضيتها مع ما اعتبره افضل ناد في العالم، قررت انه افضل وقت للرحيل". وكان آخر ظهور لفرديناند مع فريقه الاحد الماضي في المرحلة الاخيرة من الدوري ضد ساوثميتون (1-1).ولعب فرديناند 454 مباراة سجل خلالها 8 اهداف بعد انتقاله اليه من ليدز عام 2002 مقابل مبلغ قياسي حينها وصل الى 30 مليون جنيه استرليني (50 مليون دولار او 36 مليون يورو).وساهم فرديناند في احراز مانشستر يونايتد 6 القاب في الدوري المحلي وكأس الرابطة مرتين ودوري ابطال اوروبا مرة واحدة وبطولة العالم للاندية مرة واحدة ايضا.

