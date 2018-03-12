هيغل في السعودية لتسويق المزيد من الاسلحة لدول مجلس التعاون

وافادت وكالة "فرنس برس" أن نائب وزير الدفاع السعودي الامير سلمان بن سلطان كان في استقبال هيغل في مطار الملك عبد العزيز بجدة.

ومن المتوقع ان يلتقي وزير الدفاع الاميركي كبار المسؤولين السعوديين في وقت لاحق اليوم قبل ان يشارك في اجتماع مع وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون غدا الاربعاء في جدة.

وخلال هذا الاجتماع ينوي تشاك هيغل حث محادثيه على تعاون متعدد الاطراف لتعزيز مجلس التعاون بالسلاح، خاصة من اجل "افضل تنسيق في مجال الدفاعات الجوية والمضادة للصواريخ والامن البحري وكذلك الامن المعلوماتي"، بحسب المتحدث باسمه.

وتدعو واشنطن التي باعت في السنوات الاخيرة العديد من البطاريات المضادة للصواريخ الى دول في مجلس التعاون، الى ان تجري هذه الدول مشتريات جماعية وتؤمن تكامل منظوماتها.

وقد سبق ان زار الرئيس الاميركي باراك اوباما الرياض اواخر اذار/مارس الماضي لطمأنة القادة السعوديين عبر التأكيد ان المصالح الاستراتيجية للبلدين ما زالت تتلاقى.