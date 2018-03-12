إيران ستستضيف سنوياً مهرجان أفلام المقاومة الدولي

وأکد خزاعي في حديث له أن نشر ثقافة المقاومة في الوقت الحاضر يعد أکثر إلحاحاً من الماضي؛ لافتاً إلى مصادقة لجنة التخطيط لمهرجان المقاومة خلال جلستها الأخيرة على إقامة هذا الحدث الفني سنويا.

وکان أمين مهرجان المقاومة الدولي للأفلام لدورته الـ13 قد أعلن أن طهران ستستضيف المهرجان خلال شهر أکتوبر المقبل.

وأشار إلى استلام الأمانة العامة لمهرجان المقاومة الدولي للأفلام 100 فيلم وثائقي و3 أفلام سينمائية لافتاً إلى أن بعض الدول ومنها لبنان والعراق وترکيا ترغب بعرض أفلام المهرجان في صالاتها السينمائية.

وأضاف أن 24 مايو/أيار الحالي يعد آخر موعد لاستلام الأفلام المشارکة في فعاليات المهرجان الذي سيعقد في العاصمة طهران.