الانتخابات السورية.. سوا.. التغيير ضرورة ..محاربة الفساد

وكان الرئيس السوري بشار الاسد قد اعلن عن حملته الانتخابية التي اختار لها اسم "سوا" الاسم الذي حاز على رضى الشعب السوري ولم يعلن الاسد رسمياً عن برنامج انتخابي ولكنه وخلال استقباله وفدا من محافظة حماة يوم أمس (12من ايار) أكد ان "الدولة ماضية في محاربة الإرهاب وفي نفس الوقت ستستمر في دعم وتعزيز مساعي المصالحة الوطنية في أي منطقة يمكن إنجاز المصالحة فيها حتى يعود الأمان والاستقرار إلى جميع المناطق السورية، كما أنها تولي اهتماما كبيرا بملف المفقودين وقد تم تحقيق العديد من الإنجازات على هذا الصعيد".

وعلى الصعيد التعليمي اوضح ان "هناك إمكانية لإنشاء جامعة حكومية جديدة تضم الكليات الموجودة حاليا بالإضافة إلى كليات جديدة".

واما المرشح الرئاسي ماهر الحجار فقد أطلق جملة "التغيير ضرورة" واكتفى بهذه العبارة بالاضافة لتأكيده على انه مع الثوابت الوطنية وسوف يسعى لايقاف نزيف الدماء وتحقيق المساوة بين افراد الشعب.

وكان شعار حملة حسان النوري هو "محاربة الفساد" واكد النوري في مقابلة له مع التلفزيون السوري "لدي معطيات ورؤى وأفق استراتيجي لقيادة الدولة وقد ألتقي مع زميلي المرشحين الآخرين في كثير من النقاط وقد أختلف معهما في ملفات وقضايا أخرى وهنا يأتي دور الديمقراطية ورأي الشعب".

واكد انه سوف يسعى لوضع هياكل وآليات اقتصادية، واعرب على انه سوف يأخذ موقفا متشنجا من أي إعادة للعلاقات مع قطر أو السعودية، وشدد على انه سوف يسعى لاعادة الطبقة المتوسطى وتشكيل جهاز خدمة مدنية أو هيئة عليا وطنية للتنمية البشرية والإدارية، كما سيسعى لتشكيل الاقتصاد الحر الذي يمثل الاقتصاد التشاركي.

وشدد النوري على ضرورة وجود "قيادة مؤسساتية رشيدة قادرة على اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب".

ويشار الى ان الانتخابات السورية سوف تجري في 28 من ايار الجاري للمواطنين المقيمين خارج الاراضي السورية، وفي الثالث من حزيران القادم للمواطنين المقيمين على الاراضي السورية.