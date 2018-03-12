الرضاعة الطبيعية تقلص احتمال إصابة الأطفال بالربو

وقد أثبت العلماء البريطانيون، ان من بين الأمراض التي ينخفض احتمال الاصابة بها في حالة الرضاعة الطبيعية، مرض الربو، الذي يعتبر كارثة في العصر الحالي. لقد توصل الباحثون خلال 30 سنة من العمل المستمر الى نتائج مدهشة جدا. وقد جرت خلال هذه الفترة متابعة الحالة الصحية للأطفال (1 – 7 سنة) الذين شاركوا في هذه البحوث.

اضافة لذلك تم إجراء تحليل نوعي لأكثر من 100 دراسة علمية مماثلة، لها علاقة بتطور مرض الربو، وتأثير الرضاعة الطبيعية في صحة الطفل وتكوين مناعة جسمه. بينت هذه الدراسات والبحوث، أن حليب الأم هو مادة مفيدة جدا، لأنه يساعد في وضع اللبنة الأولى لمنظومة المناعة، من خلال تشكيل حاجز بينه وبين الوسط المحيط.

لذلك يؤكد العلماء على ضرورة مراقبة المواد التي يأكلها الطفل بعد الفطام، وابلاغ طبيب الأطفال بالموضوع.