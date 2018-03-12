مقتل السعودي "ابو بكر النجدي" الامير بجبهة النصرة في حلب

كما سجّل الجيش تقدّما في محافظة حلب باتجاه السجن المركزي في محاور البريج وتلة حلب، كما شهد محور بستان القصر بالقرب من جامع حذيفة بن اليمان اشتباكات عنيفة مع المسلحين.

وفي الليرمون استهدفت المدفعية الخطوط الخلفية وطرق الإمداد للمسلحين، كما استهدف الجيش تجمّعات للمسلحين بقرية حريتان ومخيم حندرات ومنطقة نبي زيد في منطقة الأشرفية، فيما نجح عدد من عناصر الجيش بالتصدي لمحاولة الاعتداء على جمعية الزهراء بحلب.

وفي حماه قتل قائد مجموعة مسلحة مع عدد من أفرادها خلال اشتباكات مع الجيش السوري في أحد أحياء المدينة وسط البلاد.