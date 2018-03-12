الاتحاد يجدد فوزه على الشباب ويحجز بطاقته

سجل للاتحاد مختار فلاتة (7) وفهد المولد (72 و90+1))، وللشباب عبد المجيد الرويلي (80).

وكان الاتحاد فاز ذهابا على ارضه 1-صفر الاسبوع الماضي.

الاتحاد توج بطلا لاسيا عامي 2004 و2005 على حساب سيونغنام ايلهوا الكوري الجنوبي والعين الاماراتي على التوالي، كما خسر نهائي 2009 امام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

ولم يمض على انطلاقة الشوط الأول سوى سبع دقائق حتى وضع مختار فلاته فريقه الاتحاد في المقدمة حيث تلقى تمريرة مع فهد المولد قبل أن يتجاوز المدافع ويلعب الكرة على يسار وليد عبدالله (8).

وكاد الاتحاد يضاعف النتيجة بعد دقيقة واحدة ولكن محمد العمري لعب الكرة برعونة رغم مواجهته التامة للمرمى (9).

ولاحت فرصة للشباب للتعديل ولكن الحارس فواز القرني ابعد كرة مهند عسيري بعد دقيقة واحدة.

وتلاعب البرازيلي رافينيا بدفاع الاتحاد قبل أن يواجه المرمى ولكنه لعب الكرة سهلة في أحضان فواز القرني (25).

ومن هجمة مرتدة كاد الاتحاد يسجل هدف ثانيا ولكن كرة مختار فلاته اعتلت العارضة (30).

ومع إنطلاقة الشوط الثاني فوت فهد المولد فرصة محققة على فريقه عندما واجه المرمى الشبابي واطاح بالكرة فوق العارضة (50)، وواصل المولد إهدار الفرص السهلة حيث هيأ له مختار فلاته كرة أمام المرمى ولكنه اكملها بجوار القائم (56).

وابعد فواز القرني هدفا محققا عندما تصدى لكرة الكولومبي توريس ماكنيلي القوية وحولها بصعوبة الى ركنية (59)، كما اهدر مهند عسيري فرصة سانحة للتسجيل عندما ارسل كرة فوق العارضة (60).

ومن هجمة اتحادية منسقة عوض فهد المولد عن الفرص المهدرة ونجح في إضافة الهدف الثاني إثر كرة وصلته من مختار فلاته فلم يجد صعوبة في إيداعها المرمى (71)، قبل أن يقلص البديل عبدالمجيد الرويلي الفارق إثر كرة برأسه على يسار فواز القرني (80).

وفي الدقيقة الاولى من الوقت الضائع، خطف فهد المولد كرة بينية فسار بها ثم ارسلها "لوب" من فوق الحارس الذي خرج للتصدي له مسجلا هدفا رائعا.

المواجهة حملت الرقم 107 بين الفريقين محليا وخارجيا، وما يزال الشباب يتفوق ب41 فوزا مقابل 33 فوزا للاتحاد، فيما تعادلا في 33 مباراة.

كما قاد الغاني اسامواه جيان العين الاماراتي بطل نسخة 2003 الى ربع النهائي بتسجيله هدفي فريقه في مرمى ضيفه ومواطنه الجزيرة 2-1 .

افتتح الجزيرة التسجيل عبر علي مبخوت في الدقيقة 17، ورد جيان في الدقيقتين 61 و81.

وكان العين فاز ذهابا ايضا 2-1 الاسبوع الماضي.ويبلغ العين ربع نهائي البطولة الاسيوية للمرة الخامسة بعد ان حقق ذلك اعوام 2003 و2004 و2005 و2007.

اما الجزيرة ففشل في بلوغ دور الثمانية في مشاركته السادسة في البطولة.

بدأ الجزيرة المباراة بشكل قوي بعدما افتتح التسجيل مبكرا اثر كرة عرضية من عبدالله موسى اصطدمت بمدافع العين اسماعيل احمد وتهيأت امام علي مبخوت الذي لم يجد صعوبة في ايداعها مرمى الحارس خالد عيسى (17).

ووجد العين صعوبة بالغة في الشوط الاول لتشكيل اي خطورة تذكر بعد الرقابة اللصيقة التي فرضت على نجمه عمر عبد الرحمن من قبل خميس احمد، الا ان الحال تغير في الشوط الثاني حيث استغل اصحاب الارض المساحات في المنطقة الخلفية للجزيرة الذي انجر نحو الهجوم بحثا عن هدف ثان يؤهله الى الدور المقبل.

وارسل مدافع العين محمد احمد عرضية قابلها جيان برأسية رائعة الى جانب القائم (52)، وقام ابراهيما دياكيه بمجهود فردي ثم سدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة وتهادت على خط المرمى قبل ان يمسكها حارس مرمى الجزيرة علي خصيف (55).

واثمر ضغط العين المتواصل تسجيل هدف التعادل لفريقه بعدما تلقى جيان كرة من محمد فايز فسددها بقوة في الشباك (63).

وشارك الاسترالي اليكس بروسكي بديلا لمحمد عبد الرحمن (79) لتقوية الجانب الهجومي للعين الذي سجل الهدف الثاني عبر جيان ايضا اثر تمريرة من دياكيه (81).

وعزز المهاجم الغاني صدارته لترتيب هدافي البطولة برصيد عشرة اهداف.

