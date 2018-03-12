سورية: اتساع صراعات جماعات القاعدة

العدناني يهاجم الظواهري ومن ورائه الجولاني .
تعددت الأسماء الولاءات واجتمعوا حول الارهاب .
الحرب على سورية تحولت الى حروب للسيطرة على النفط .
وكنز الأموال بات هدف دعاة الجهاد والنضال .
عرابو الحرب على سورية من عرب وغرب وقعوا في الفخ.
وتراهم يتخبطون في درء إرهاب مقبل الى بلدانهم .
- فماذا بعد تصاعد التقاتل بين داعش والنصرة؟
- وما تداعيات اتهامات العدناني للظواهري ؟
- كيف سيتعاطى الرعاة الدوليون والاقليميون مع المستجدات السورية؟
- وهل تتحول سورية الى ساحة لتصفية ارهاب القاعدة؟
الضيوف:
طالب ابراهيم- باحث في القضايا الاستراتيجية
حسام شعيب- باحث بشؤون الحركات الاسلامية
صفوان عكاش- عضو المجلس المركزي لهيئة التنسيق