سورية: اتساع صراعات جماعات القاعدة

العدناني يهاجم الظواهري ومن ورائه الجولاني .

تعددت الأسماء الولاءات واجتمعوا حول الارهاب .

الحرب على سورية تحولت الى حروب للسيطرة على النفط .

وكنز الأموال بات هدف دعاة الجهاد والنضال .

عرابو الحرب على سورية من عرب وغرب وقعوا في الفخ.

وتراهم يتخبطون في درء إرهاب مقبل الى بلدانهم .

- فماذا بعد تصاعد التقاتل بين داعش والنصرة؟

- وما تداعيات اتهامات العدناني للظواهري ؟

- كيف سيتعاطى الرعاة الدوليون والاقليميون مع المستجدات السورية؟

- وهل تتحول سورية الى ساحة لتصفية ارهاب القاعدة؟

الضيوف:

طالب ابراهيم- باحث في القضايا الاستراتيجية

حسام شعيب- باحث بشؤون الحركات الاسلامية

صفوان عكاش- عضو المجلس المركزي لهيئة التنسيق