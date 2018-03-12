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مقتل 205 عمال بانفجار منجم للفحم غربي تركيا

مقتل 205 عمال بانفجار منجم للفحم غربي تركيا
الأربعاء ١٤ مايو ٢٠١٤ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الطاقة التركي طاهر يلديز أن اكثر من 200 شخص قتلوا وما زال مئات آخرون عالقين تحت الأرض بعد الانفجار والحريق في منجم للفحم بقضاء صوما التابع لمحافظة مانيسا غربي تركيا.

وقال يلدز إن الحصيلة قد ترتفع، واضاف أن 80 شخصا اصيبوا بجروح بينهم 4 في حالة خطرة، وأن 787 عاملا كانوا في المنجم عند وقوع الانفجار.
وأوضح أن الوفيات حصلت جراء التسمم من غاز أول وكسيد الكربون مشيراً إلى أن أعمال الإنقاذ تسير نحو نقطة حرجة، وأنه تم الإنتهاء من تشريح جثث 72 من العمال الذين قضوا نحبهم داخل المنجم.

هذا ويشارك نحو 460 شخصاً في أعمال الإنقاذ الجارية في المنجم الذي يتواصل فيه الحريق، وماتزال الأعمال الرامية للوصول إلى الذين مازالوا محصورين داخل المنجم مستمرة.

وكانت مصادر محلية قد أكدت أن حريقا شب اثر انفجار لم تحدد طبيعته في المنجم الواقع في إقليم مانيسا غربي تركيا، ما أدى الى مقتل واصابة المئات في الحادث الذي يعتبر الأسوء في تاريخ المناجم في تركيا.

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