طلقها ثلاثا لقيادتها السيارة في السعودية

وقال الدكتور عبدالله المعيدي، عضو هيئة التدريس في جامعة حائل عضو التوعية الإسلامية في الحج عضو الجمعية الفقهية السعودية، عبر تغريدة له بالهاشتاق: "الطلاق حكم شرعي، لا يجوز للرجل أن يتخذه وسيلة تهديد أو ضغط على المرأة، فضلاً عن جعله وسيلة للانتقام منها!".

فيما قال المغرد فهد الشهيل: "أؤيد قيادة المرأة بالضوابط الشرعية، لكن لا أثق بدعاتها؛ فلم يقفوا مع المطلقة ولا المعنفة ولا محرومة النفقة!".

وعلقت المغردة متأملة: "اللي سواه الزوج هذا بيسويه أي زوج غيور لأي زوجة تسول لها نفسها التصرف برعونة وبلا تفكير في العواقب ".

فيما قال الصحفي يوسف القفاري: "الذي يلجأ إلى الطلاق لأتفه الأسباب زوج لا يقدر الحياة الزوجية، وكان من الأولى أن تبادر الزوجة من الأساس بخلَعه ".

وأضاف المغرد نصف شيء: "مخيف ومزعج جداً أن يُبرّر لمثل هؤلاء بالغيرةِ.. ليست المرأة بتلك التفاهة يا قوم!".

وكانت "سبق" قد نشرت مسبقا خبراً عن مواطن سعودي قرَّر الانفصال نهائيًا عن زوجته، بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تقود السيارة برفقة ابن شقيقتها في أحد الأماكن العامة بالمنطقة الشرقية.

وأشارت المصادر إلى أن الزوج طلَّق زوجته ثلاثاً أمام القاضي بعد مشاهدته المقطع الذي تم تداوله على الشبكة العنكبوتية دون علم منه أو موافقته؛ إذ فوجئ بالمقطع عندما أرسلته زوجته له في احتفالهما بذكرى زواجهما عبر برنامج "الواتس أب"، وعند مشاهدة المقطع فوجئ الزوج بقيام زوجته بهذا الفعل الذي يعتبره مخالفاً للأنظمة المعمول بها في البلد، وللعادات وتقاليد المجتمع.