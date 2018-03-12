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البحرين تطلع اميركا على وضعها الامني

البحرين تطلع اميركا على وضعها الامني
الأربعاء ١٤ مايو ٢٠١٤ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة الثلاثاء، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السفيرة آن باترسون.

ونقل موقع طالوسط" عن آل خليفة قوله خلال استقباله السفيرة الاميركية بحضور رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن، وسفير الولايات المتحدة لدى البحرين توماس كراجيسكي، أن "النهج والحياة الديمقراطية التي تتمتع بها بلاده وما تشهده من إصلاحات سياسية وتشريعية" حسب تعبيره، يعود الفضل فيها إلى "رؤية الملك حمد بن عيسى"؟!.

ونوه وزير الداخلية خلال اللقاء الى أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين وخاصة في المجال الأمني مستعرضا العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البحرين بأميركا، وأوجه تعزيز التعاون الأمني بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
واطلع رئيس الأمن العام، مساعد وزير الخارجية الأميركية والوفد المرافق لها، على الوضع الأمني في البحرين، كما استعرض استراتيجية وزارة الداخلية في التطوير والتحديث من خلال التدريب المكثف والتجهيز بأحدث المعدات والتقنيات والانفتاح على التجارب المتقدمة في دول العالم.

واشار الى انه تم إنشاء الأمانة العامة للتظلمات وتنفيذ خطط وبرامج لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان من خلال الاستعانة بخبراء دوليين مختصين وقال: "إننا في وزارة الداخلية نتطلع إلى أن تكون شرطة البحرين تعمل بمستوى عالمي في إطار من الوضوح والشفافية".
وتاتي تصريحات وزير الداخلية البحريني حول الديمقراطية والاداء المتميز للشرطة في حين ان البلاد تشهد احتجاجات شعبية عارمة منذ حوالي ثلاث سنين، قضى خلالها المئات نحبهم لتعرضهم الى رصاص قوات النظام او الاختناق بالغازات السامة التي تطلق على المتظاهرين، فضلا عن انتهاك ابسط حقوق الانسان في هذا البلد وفقا لتقارير دولية من جهات مختصة.

 

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