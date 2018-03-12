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سوريا.. بدء تنفيذ اتفاق مبادلة عائلات عدرا العمالية المخطوفة

سوريا.. بدء تنفيذ اتفاق مبادلة عائلات عدرا العمالية المخطوفة
الأربعاء ١٤ مايو ٢٠١٤ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس اللجنة المركزية للمصالحة الشعبية في سورية الشيخ جابر عيسى عن أن اتفاق مبادلة الأسر المخطوفة من بلدة عدرا العمالية بدأ تنفيذه أمس، في وقت تمت تسوية أوضاع المئات من المطلوبين والمسلحين في منطقة التل بريف دمشق الشمالي في إطار اتفاق المصالحة الوطنية في المنطقة.

وأوضح عيسى لصحيفة «الوطن» السورية أنه تم يوم أمس تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق عدرا العمالية حيث تم إطلاق عائلة مؤلفة من ثمانية أشخاص مخطوفة من عدرا العمالية وفي المقابل تم إدخال مواد غذائية إلى المدنيين في البلدة.
وسيطرت الجماعات المسلحة منذ أشهر على بلدة عدرا العمالية القريبة من العاصمة دمشق، واحتجزوا سكانها بدعوى أنهم من الموالين للنظام وأفراد في جيشه النظامي والميليشيات المسلحة التابعة له.
وأوضح عيسى أن المرحلة الثانية من الاتفاق تتضمن مبادلة جميع العائلات المخطوفة والبالغ عددها 1500 على مراحل، حيث سيتم مبادلة كل عائلة بالإفراج عن موقوف لدى الجهات الرسمية، وسيباشر في تنفيذها ولكن ربما تأخذ وقتاً لأن لائحة أسماء الموقوفين تحتاج إلى دراسة من الجهات المختصة.
ولفت عيسى إلى أنه وبعد الانتهاء من تنفيذ اتفاق مبادلة العائلات المخطوفة من عدرا العمالية سيتم العمل على إنجاز اتفاق لمبادلة جميع عناصر الجيش المخطوفين في دوما بالغوطة الشرقية، موضحاً أنه سيتم الإفراج عن ثلاثة ضباط من الجيش السوري مخطوفين في دوما كبادرة حسن نية.
وأوضح عيسى أنه تم أمس إطلاق سبعة مخطوفين في محافظة القنيطرة مقابل الإفراج عن 12 موقوفاً، لافتاً إلى أن المخطوفين السبعة الذين تم إنجاز اتفاق مبادلة بشأنهم في ريف اللاذقية الشمالي تم أمس إطلاق اثنين منهم وعادا إلى منزلهما.
وأشار رئيس اللجنة المركزية للمصالحة الشعبية في سورية إلى أنه لا يوجد أي جديد بشأن المبادرة التي قدمتها لجنته إلى الحكومة عن حل قضية مخيم اليرموك.
وفي السياق قال مصدر في لجان المصالحة الوطنية بمنطقة التل لـ«الوطن»: إن تنفيذ اتفاق المصالحة في التل يسير «بشكل سلس وكل يوم يسلم مزيد من المطلوبين أنفسهم للدولة ويسوون أوضاعهم»، كاشفاً أن عدد المطلوبين الذين سلموا أنفسهم للجهات المختصة منذ توقيع الاتفاق في أواخر شهر نيسان الماضي يعدون بالمئات بينهم مسلحون، وتمت تسوية أوضاعهم جميعاً.
وأوضح المصدر أن الأيام القادمة ستشهد البدء في تسليم المسلحين أسلحتهم الثقيلة للجيش بموجب الاتفاق، مشيراً إلى أن ما تم تسليمه من أسلحة حتى الآن هو عبارة عن أسلحة فردية.

 

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