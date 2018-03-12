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"مايكروسوفت" Microsoft تضيف مزايا جديدة لخدمة Outlook.com

الأربعاء ١٤ مايو ٢٠١٤ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الثلاثاء عن إضافة مزايا جديدة إلى خدمة البريد الإلكتروني التابعة لها "أوتلوك.كوم" Outlook.com، ليشمل ذلك، ميزة "القوانين المتقدمة" Advanced Rules وخيار جديد للتراجع.

وأوضحت الشركة أن ميزة "القوانين المتقدمة" تمنح المستخدمين المزيد من خيارات التحكم، وذلك من ناحية كيفية تصنيف أو نقل أو وضع رسائل البريد الإلكتروني في ملفات، كما أنها ستوفر للمستخدمين القدرة على إنشاء قوانين خاصة بهم، قوانين تتصف بأنها متعددة الشروط ومتعددة الإجراءات.

وتشمل القوانين الجديدة خيارات للقيود الزمينة، وفرز رسائل البريد الإلكتروني، وضبط الرسائل على أنها مقروءة أو غير مقروءة، وغير ذلك من الخيارات.

وقامت "مايكروسوفت" أيضا بإضافة خيار جديد من شأنه تبسيط مسألة التراجع وذلك من خلال مجموعة من الأوامر، حيث أصبح بإمكان المستخدم وبمجرد النقر على زر التراجع أعلى يسار الصفحة أو النقر على Ctrl+Z، التراجع عن الأخطاء التي قد تحصل أثناء حذف أو تصنيف أو تذييل أو تصنيف الرسالة على أنها “سبام”، وغير ذلك.

وكذلك حصل مستخدمو خدمة البريد الإلكتروني "أوتلوك.كوم" على خيار جديد لوظيفة الرد على الرسائل، حيث أصبح بإمكانهم الآن الرد على سلسلة من الرسائل دون الحاجة للانتقال إلى شاشة عرض جديدة.

 

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