شاهد.. انفجار منزل اثر اطلاق نار على الهواء

وقالت شبكة "سي بي إس" التلفزيونية الأميركية إن الحادث وقع الساعة الرابعة بعد ظهر الاثنين بالمنزل رقم 55 على طريق "ميل بوند" في مدينة "برنتوود".

ونقلت صحيفة سبق عن الشبكة أن الحادث بدأ بخلاف عائلي بين مالك المنزل والتر نولان، 86 عاما، وابنه مايكل نولان، 47 عاما، وتطور الخلاف إلى تبادل إطلاق نار عند حضور شرطة الولاية، أسفر عن مقتل ضابط الشرطة ستيفن اركل، 48 عاما، أمام باب المنزل، كما اندلع حريق صغير، في المنزل، وأثناء ذلك وقع انفجار ضخم، دمر المنزل تماما.

ونقلت "سي بي إس" عن المتحدث باسم شرطة الولاية: إن الابن مايكل نولان لقي مصرعه دون أن يعرف السبب، هل هو إطلاق النيران أم الانفجار.