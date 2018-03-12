السجن من خمس الى عشر سنوات على 79 من مؤيدي مرسي

وقضت محكمة جنايات الاسكندرية بالسجن 10 سنوات على 11 متهما، و7 سنوات على 13 متهما، و5 سنوات على 55 متهما، كما برأت 7 آخرين في احداث عنف جرت بين مؤيدين لمرسي ومعارضين لهم في منطقة القائد ابراهيم في الاسكندرية في 26 تموز/ يوليو الفائت.



وقالت المصادر ان المتهمين واجهوا اتهامات بالقتل والشروع في القتل وحيازة اسلحة نارية وترويع المواطنين في الاحداث التي خلفت 12 قتيلا.



كما واجهوا اتهامات بتعذيب 16 شخصا داخل مسجد القائد ابراهيم في ذلك اليوم الذي شهد تظاهرات مؤيدة لقائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي، المرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 و27 ايار/ مايو الجاري.



وفي 3 ايار/ مايو الجاري، قضت محكمة مصرية بالسجن عشر سنوات على 100 واثنين من انصار مرسي في احداث عنف وقعت في القاهرة الصيف الماضي.



ونهاية الشهر الماضي، حكمت محكمة جنايات المنيا (جنوب) الاثنين بالاعدام على 683 من انصار مرسي بينهم المرشد العام لجماعة لاخوان المسلمين محمد بديع في احداث عنف في المنيا بعد جلستين سريعتين، كما ثبتت المحكمة نفسها احكاما بالاعدام على 37 متهما اخرين في قضية منفصلة.



وعزل الجيش المصري مرسي في الثالث من تموز/ يوليو الفائت.



ومنذ ذلك الحين، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصار مرسي خلفت نحو 1400 قتيل معظمهم من الاسلاميين، واعتقلت اكثر من 15 الف شخص اغلبيتهم الساحقة من جماعة الاخوان المسلمين، وصدر ضد المئات منهم احكام جماعية في محاكمات سريعة.