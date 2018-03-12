لافروف: اوكرانيا تقف على شفا حرب أهلية

وفي مقابلة مع قناة "بلومبرغ" التلفزيونية أعلن لافروف أن روسيا تعارض بشكل قاطع انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، وقال إن محاولات جرّ أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي قد تؤثر سلبا في منظومة الأمن الأوروبي برمتها.



وأشار الوزير إلى أن هذه المسألة لن تمس الأوكرانيين والناتو فحسب، بل روسيا أيضا، وتابع: "لقد اقتربت أوكرانيا لحد لم تشهده سابقا من الحرب الأهلية. يجب البحث عن حل الأزمة عن طريق الأخذ بعين الاعتبار مصالح كل الأقاليم الأوكرانية".



وأضاف الوزير الروسي أن الانتخابات الرئاسية الاوكرانية المقرر إجراؤها في 25 مايو/ أيار لا يمكن أن تكون شرعية ما دام العنف مستمرا.



ووصف ما يحدث في جنوب شرق أوكرانيا بأنه حرب حقيقية، مشيرا إلى أنه "لا يجوز الجلوس إلى طاولة المحادثات ما دام إطلاق قذائف الهاون مستمرا".



كما شدد على ضرورة الاستيضاح كيف جرى استخدام السلطات الاوكرانية مروحيات تحمل علامات الأمم المتحدة ضد المحتجين في جنوب شرق البلاد.



كما قال لافروف إن لدى موسكو شبهات جدية بشأن معلومات تفيد بوجود مرتزقة غربيين، وخاصة أمريكيين منهم، في أوكرانيا.



وردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تستطيع ضمان أنها لن تغزو شرق أوكرانيا لضمه إلى أراضيها، قال لافروف أن الحديث ينبغي ألا يبدأ من "السؤال الافتراضي" حول قضية الضم، بل "من السؤال عن كيف سيشعر الناس بحالهم في هذا البلد".



وبدوره تسأل لافروف: هل هناك من يمكن أن يضمن حقوق السكان الناطقين باللغة الروسية في أوكرانيا، إلى جانب حقوق الرومانيين والبولنديين وأبناء القوميات الأخرى القاطنة في البلاد.



هذا وجدد الوزير الروسي التأكيد على أنه ليس لموسكو "أية رغبة" في أرسال قوات إلى أوكرانيا.



كما شدد لافروف على ضرورة أن تحظى كل الأقاليم الأوكرانية بالتمثيل في المفاوضات، لكن بابها يجب أن تكون مغلقة أمام "اولئك الذين لطخوا أيديهم بالدماء".