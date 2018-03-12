مصر تبدأ الانتخابات الرئاسية بتصويت الخارج

وبدأت اليوم مرحلة تصويت المصريين في الخارج، والتي من المُقرر أن تنتهي يوم الأحد المقبل، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في تصريح له ان "كل السفارات والقنصليات في الخارج مجهزة لإجراء العملية الانتخابية، وتم إرسال أوراق الاقتراع وأجهزة القارئ الإلكتروني، وكل ما يلزم إجراء العملية الانتخابية، في كافة الدول التي سوف يجرى فيها العُرس الديمقراطي، عدا الدول غير المستقرة أمنيًا مثل ليبيا".

وذكر عبد العاطي أن عدد المقار الانتخابية في سفارات وقنصليات مصر بالخارج التي ستجري بها الانتخابات يبلغ 141 مقراً انتخابياً في 124 دولة قد استعدت لاستقبال المصريين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم.

ووفقاً لإحصاءات وزارة الخارجية فإن عدد المصريين المقيدين بالبعثات المصرية بالخارج يبلغ نحو 600 ألف شخص لهم الحق في التصويت، إلا أنه من المتوقع زيادة ذلك العدد مع إلغاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية شرط التسجيل المسبق للمصريين بالخارج.

