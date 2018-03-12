"داعش" تستكمل هدم مقام الصحابي اويس القرني بالرقة

وقال ما يسمى بـ"المرصد السوري لحقوق الانسان" في بيان تلقت وكالة الانباء الالمانية نسخة منه اليوم الخميس، سمع دوي انفجارات في مدينة الرقة تبين أنها ناجمة عن استكمال "الدولة الاسلامية في العراق والشام" تفجير مقام الصحابي أويس القرني في مدينة الرقة.

وكان "داعش" قام في 30 من آذار/مارس الماضي بتنبيه الأهالي في حي المشلب عبر مآذن المساجد، لفتح النوافذ والأماكن المغلقة لأنها ستقوم بالمرحلة الثانية من تفجير الجزء المتبقي من مقام الصحابي أويس القرني الذي فجرت جزءا منه فجر 26 من آذار/مارس الماضي.

كما طبق التنظيم الارهابي امس الاربعاء "حد الجلد" 60 جلدة على رجل بتهمة ما وصف بـ"سب الجيران".