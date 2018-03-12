إنطلاق عملية تصويت المصريين في فرنسا في الإنتخابات الرئاسية

وتستمر عملية التصويت من اليوم وحتى الأحد القادم اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت باريس (نفس التوقيت بالنسبة للقاهرة) وحتى الساعة التاسعة مساء يوميا.

وكانت السفارة المصرية بباريس قد انتهت من وضع اللمسات الأخيرة استعداداً لاستقبال أبناء الجالية المصرية المقيمين في فرنسا والراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي ستحدد مستقبل مصر بعد ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.

وتم تزويد المقرين الانتخابيين بفرنسا بأجهزة القارىء الآلي وهي التقنية التي ستسهل إثبات شخصية الناخب وتمنع ازدواجية التصويت كما ستسهل إجراءات الاقتراع وفترة الانتظار داخل اللجان الانتخابية.

كما تقوم لجنة الانتخابات الرئاسية بتوفير دعم فني من خلال إيفاد فنيين للبعثة بهدف التعامل مع أي عقبة فنية قد تطرأ على الأجهزة المستخدمة.