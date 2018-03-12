أفخم: التصریحات الكندية جزء من المشروع الصهیوني "إیران فوبیا"

وأفادت الدائرة العامة للدبلوماسیة الإعلامیة بوزارة الخارجیة الإیرانیة أن أفخم رفضت في تصریح لها الیوم الخمیس تصریحات وزیر الخارجیة الكندي، وقالت: إن الحكومة الكندیة الراهنة معروفة كحكومة متطرفة، لا قیمة لمواقفها التي تفتقد للمنطق السیاسي.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجیة الإیرانیة هذه التصریحات بأنها تأتي في إطار النهج المتطرف، وأضافت: إن الحكومة الكندیة المتهمة هي نفسها مراراً بانتهاك حقوق الإنسان خاصة حقوق السكان الأصلیین، لا تحظى بأهلیة إبداء الرأي بهذا الشأن وإن مزاعم وزیر خارجیة كندا في هذا المجال تأتي بدوافع سیاسیة.

وأكدت أفخم بأن الانتقادات الداخلیة المتزایدة للمواقف المتطرفة والبعیدة عن الحكمة الصادرة عن الحكومة الكندیة الراهنة مؤشر إلى أن هذه المواقف غیر مقبولة حتى في الداخل الكندي.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجیة الإیرانیة أن: العودة للتقالید الدبلوماسیة المتعارف علیها هي حاجة الحكومة الكندیة لمواكبة المجتمع الدولي، ومن الأفضل للمسؤولین الكندیین اتخاذ منهج الاعتدال والاستفادة من الحكمة الجماعیة.