الرئيس روحاني في شانغهاي قريبا

ويقوم روحاني خلال زيارته الرسمية لشانغهاي بعقد اجتماعات مع السلطات الصينية كما يشارك في مؤتمر التعامل و تدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا).

وقد قدم الرئيس الكازاخي نورسلطان نازاربايف أمام الدورة السابعة و الأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 أكتوبر عام 1992 اقتراحا بعقد مؤتمر التعامل و تدابير الثقة في آسيا (سيكا).

يشار إلى أن مؤتمر التعامل وتدابير بناء الثقة في آسيا هو منتدى حكومي دولي، تم تشكيله بهدف تعزيز التعاون والسلام والأمن والاستقرار في آسيا.

ويتم عقد قمة سيكا كل 4 سنوات ومؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء كل سنتين كما تضم المنظمة 22 عضواً بما فيها إيران وكازاخستان وأفغانستان وباكستان وكوريا الجنوبية والصين وروسيا والهند وفلسطين وقرقيزيا وطاجيكستان وآذربيجان وتايلاند وتركيا إلى جانب 12 عضواً مراقباً بما فيهم المنظمات الدولية نظير الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجامعة العربية وماليزيا وأندونيسيا وفيتنام واليابان وأوكرانيا وأميركا.