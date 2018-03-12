صور/رسالة تضامن من أطفال المخيمات بلبنان للأبطال بسجون الاحتلال

وقد عملت اللجنة على طرح مشروع رسم للأطفال تتكلم رسوماتهم على معاناة الأسرى، وقبل البدء بالرسم، استطاعت اللجنة أن تحصل على أسماء اثني وخمسين طفلاً تحت الثامنة عشرة من العمر في السجون الصهيونية، وبعدها بدأت المؤسسات العمل مع الأطفال، لإرسال رسوماتهم، ورسائلهم للأطفال الأسرى.

وقد تم تنفيذ المشروع بين الثاني عشر والخامس والعشرين من شهر نيسان من العام 2014، كما تم التواصل مع الصليب الأحمر الدولي، ليقوم

بإيصال الرسومات للأطفال الأسرى في السجون الصهيونية، لكنهم اعتذروا، ووعدوا بالتواصل مع جمعيات موجودة في الداخل الفلسطيني للمساعدة.

والرسومات التي قام برسمها الأطفال، تم وضعها في كتيب صغير، وتم إرسال نسخ من الكتيب لمؤسسة الضمير برام الله، ونسخ لجمعيات أوروبية متضامنة مع الحركة الأسيرة الفلسطينية من فرنسا وإيطاليا، وألمانيا واليونان، وعدت هذه الجمعيات بطباعة الكتيب، ليتم عرضه ضمن أنشطتهم التضامنية مع الأسرى، و القضية الفلسطينية في أوروبا.

كما تم توزيع بعض النسخ في الملتقى العربي الدولي الذي عقد في بيروت في آذار، والذي ضم ٣٥٠ شخصية وجمعية متضامنة مع الحركة الأسيرة في أكثر من خمسة وعشرين دولة عربية أفريقية وأسيوية، وأوروبية وأميركية ولاتينية.