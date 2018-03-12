صباحي مع تعديل كامب ديفيد وضد عسكرة ازمة سوريا

وافاد موقع "الراي اليوم" الخميس، ان صباحي خلال حوار تلفزيوني اوضح انه ضد نزيف الدم في سوريا، مشيرا إلى أنه سيعزز الحل السياسي في هذا البلد، وقال: "أن الخيار السياسي هو السبيل لحل أزمة سوريا وأن يكون هذا الحل لا يسمح بتدخل عسكري خارجي داخلها".

وحول معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين مصر والكيان الاسرائيلي، نوه صباحي إلى أنه لا بد من تعديل معاهدة كامب ديفيد مع الكيان الاسرائيلي لتتمكن مصر من التحرك بحرية في سيناء، مؤكدا التزامه في حالة فوزه بالاتفاقات الدولية التي أبرمتها بلاده.

وعن علاقات مصر الخارجية في حال فوزه قال: "سنقيم علاقات مع الشرق والغرب ومصر لن تكون تابعة للإدارة الأميركية، ولكن لا يعني هذا العداء مع واشنطن، وستكون هناك علاقات ودية وندية مع الصين وروسيا وأميركا اللاتينية، وهذه الأخيرة حققت ازدهارا اقتصادياً ولم تعد الحديقة الخلفية للولايات المتحدة".

وشدد صباحي على أنه سيستغني عن المعونة الأميركية الاقتصادية لأنها استخدمت كأداة للتأثير على القرار المصري، مؤكدا في الوقت ذاته انه لن يستغني عن المعونة الأميركية العسكرية للجيش المصري لأنها تحقق مصالح لمصر واميركا على حد سواء.