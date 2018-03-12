الأردن يتراجع ويسمح لسفارة سوريا المشاركة بالانتخابات

وافاد موقع "راي اليوم" الخميس، ان مصدرا أردنيا رسميا نقل عن الكلالدة قوله: "إن الأعراف الدبلوماسية تسمح للسفارات بذلك".

واستشهد الكلالدة بالانتخابات التي نظمتها السفارة العراقية مؤخرا، والانتخابات التي تنظمها السفارة المصرية.

وكانت قد رفضت عدد من الدول الأوروبية ومنها فرنسا وألمانيا السماح للسفارات السورية في بلادها بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

جدير بالذكر، ان الانتخابات الرئاسية هي أول انتخابات تجري في ظل الدستور السوري الذي تم إقراره في العام 2012 وستقام في 28 أيار/مايو الجاري للسوريين المقيمين خارج الأراضي السورية وفي 3 حزيران/يونيو المقبل في الداخل.