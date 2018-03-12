كيف ترى موسكو انتخابات الرئاسة السورية القادمة؟

وافاد موقع "سانا" الجمعة، ان المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش قال في مؤتمر صحفي: "الانتخابات السورية الرئاسية المقبلة مدعوة لتكون خطوة هامة في الحفاظ على بناء الدولة السورية وعلى تطويرها وفي تلبية التطلعات الدستورية للمواطنين كما أنها استمرار للجهود التي تبذل في سبيل التسوية السلمية العاجلة للأزمة الممتدة في سوريا".

واشار لوكاشيفيتش إلى ضرورة توفير "الديمقراطية والشفافية في عمليات التصويت للانتخابات رغم التعقيدات في الوضع القائم"، معربا في ذات الوقت عن "ارتياح موسكو لسير عملية التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية".

واضاف: "لا يمكن لأحد أن يمنع شعبا من إجراء انتخابات في بلده علما بأن هذه الانتخابات تجري في سوريا للمرة الأولى على أسس التعددية وهي مؤهلة لتحديد مستقبل تطور البلاد خلال الحقبة القادمة".

وأوضح لوكاشيفيتش أن كلمة الديمقراطية تنبع من حق الشعوب في الإعراب عن رأيها عبر صناديق الاقتراع وفي تحديد موقف المواطنين من السلطة عبر أشكال وصيغ الديمقراطية دون استخدام للعنف.

وأعتبر "إن تصريحات الساسة الغربيين بخصوص سوريا مفهومة بما فيه الكفاية ولكنهم لا يعربون سوى عن رأيهم بما يجب أن يجري"، ولفت إلى "أن هناك مهمات جدية جدا مطروحة حاليا لحل الأزمة السورية ومن المهم حاليا إدراك كامل المسؤولية عن أن هذه العملية أخذت تتلكأ وإذا لم تكن هناك عملية سياسية فذلك يعني استمرار إراقة الدماء في سوريا".

وشدد لوكاشيفيتش على أهمية المصالحات الوطنية كما جرى في حمص القديمة وفي ضواحي حلب، مشيرا الى ان النواب الروس يمكن أن يشاركوا في مواكبة الانتخابات الرئاسية في سوريا.

