طائرتان لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

وقد استأجر التيار "طائرتين" حلقتا على مستوى منخفض في سماء القاهرة والمدن المجاورة لالقاء حوالي مليون (منشور) دعائي للمشير السيسي وحياته وبرنامجه واهمية وصولة للرئاسة كونة اول مرشح يحظى بهذا الدعم الشعبي.



وأوضح مراسلنا اسلام أبو المجد أنه قد استقل على متن الطائرتين عدد من السياسيين والاعلاميين والفنانين من بينهم المستشار احمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال و الدكتور كمال الهلباوي القيادي الاخواني المنشق, وزعيم الفلاحين الحاج محمد برغش, وآخرين .



وكان السيسي قد اكد في لقاءات صحفية من قبل انه سيحرص على عدم الاسراف في الدعاية الانتخابية, الا ان انصار المرشح المنافس حمدين صباحي اكدوا ان حملة السيسي قد تجاوزت الحد الاقصى للدعاية مستنكرين انحياز بعض القطاعات في الدولة للمرشح الآخر.