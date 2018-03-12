وسط دعوات بالثار.. الالاف يشيعون شهيدي النكبة في رام الله

وحمل المشيعيون جثماني الشهيدين على الاكف، وسط هتافات تطالب بالثار من الاحتلال الاسرائيلي، واطلاق يد المقاومة الفلسطينية لمواجهة الة القمع الاسرائيلي.

ووجه والد الشهيد نوارة رسالة الى الاحتلال الاسرائيلي بان دم نجله لن تذهب هدرا وبان مصير من قتل ابنه سيكون القتل.

من جهتها، وصفت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية خالدة جرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بالنازية، معتبرة ان فترات الهدوء التي تسود الاراضي الفلسطينية في بعض الاحيان هي الجمر الذي يتقد تحت الرماد.

واكدت جرار ان استشهاد نوارة وابو الظاهر في مواجهات على ابواب معتقل عوفر الذي يرمز الى قضية الاسرى الفلسطينيين هو الدليل الاكبر بان الشارع الفلسطيني وتحديدا الشباب منه غير مقتنعين بما يسمى مسيرة التسوية والمفاوضات العبثية التي تحاول الولايات المتحدة اقحام في الفلسطينيين فيها لمصلحة الاحتلال.

يذكر، ان الشهيدان هما من قريتي ابو شخيدم والمزرعة الغربية شمال مدينة رام الله.

