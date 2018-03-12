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تغييرات السعودية تثير مجددا التساؤلات حول هوية "مجتهد"

تغييرات السعودية تثير مجددا التساؤلات حول هوية
الجمعة ١٦ مايو ٢٠١٤ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

اثيرت تساؤلات مجددا حول هوية "مجتهد" صاحب الحساب الشهير على موقع "تويتر" بتسريبه معلومات عن الأسرة الحاكمة في السعودية، وذلك بعد أن صدقت توقعات أطلقها في تغريدات له قبل 5 أيام، عن تغييرات مرتقبة في مناصب سيادية عليا بالبلاد.

وافاد موقع "راي اليوم" امس الخميس انه تم الإعلان عن عدد من الأوامر الملكية تم بمقتضاها تعيين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير دفاع، بعد إعفائه من منصبه كأمير منطقة الرياض، إضافة إلى تعيين الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز (نجل العاهل السعودي) أميرا لمنطقة الرياض بمرتبة وزير.

وكان حساب "مجتهد"، الذي لا تعرف حتى اليوم الهوية الحقيقية لصاحبه، كشف في 9 آيار/مايو الجاري عن تغييرات مرتقبة في عدد المناصب أبرزها وزارة الدفاع.

واعتبر أن هذه التغييرات تهدف لسيطرة أنجال العاهل السعودي والموالين لهم على الوزارات الهامة تمهيدا لإزاحة ولي العهد السعودي لكي يتم التمهيد الطريق لمتعب نجل العاهل السعودي ووزير الحرس الوطني للوصول للحكم.

وبين "مجتهد"  أن "صاحب القرار في التعيينات هو خالد التويجري (رئيس الديوان الملكي ) بالتنسيق مع الملك وابنه متعب والهدف هو تهيئة الأرضية لصعود متعب للملك رغم أنف الجميع".

واوضح أن التغييرات ستكون في وزارات الدفاع والخارجية والداخلية ومناصب أخرى أقل أهمية يتغير المسؤولون فيها اضطرارا بسبب هذه التغييرات الكبرى.

واشار الى أن أول جزء من خطة التويجري (ومتعب) هي إبعاد سلمان بن عبدالعزيز (ولي العهد ووزير الدفاع) وأبنائه عن وزارة الدفاع وتعيين شخص مضمون الولاء للملك وأبنائه في هذا المنصب".

وقال "مجتهد": "ان مرشح التويجري ومتعب للدفاع هو خالد بن بندر (أمير الرياض) بصفته صاحب تجربة عسكرية تؤهله للمنصب بزعم أن البلد مقبل على تحديات عسكرية خطيرة".

جدير بالذكر، انه بعد 5 أيام من تغريدات مجتهد، أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا أمس أعفى بمقتضاه الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز من منصبه كنائب وزير الدفاع بناء على طلبه، وعين بدلا منه الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، بعد إعفائه من منصبه كأمير منطقة الرياض.

واعتبر "مجتهد" في تغريدة له بعد الأوامر الملكية التي صدرت أن هذه التعيينات هي تنفيذ المرحلة الأولى من التعيينات التي أشار إليها، وبين أن تعيين خالد بن بندر نائبا لوزير الدفاع مقدمة لتعيينه وزيرا.

كما اعتبر ان قرار الملك السعودي أمس تعيين نجله تركي أميرا للرياض هو تنفيذ لفكرة سيطرة أبناء (الملك) عبد الله على البلد تمهيدا لاستيلاء متعب على العرش بمعية التويجري.

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