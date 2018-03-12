مواجهات عنيفة بين مجموعات مسلحة في بنغازي

واوضح شهود عيان ان قوات من سلاح الجو انضمت الى مجموعة خليفة حفتر احد قادة الجماعات المسلحة التي اطاحت بنظام معمر القذافي في 2011، وقصفت ثكنة تحتلها "كتيبة 17 فبراير" وهي ميليشيا متشددة.

وقالت المصادر نفسها ان هذه الميليشيا كانت ترد بنيران المدفعية المضادة للطيران.

وتدور مواجهات عنيفة ايضا بين المجموعتين حول مواقع يحتلها مسلحون متشددون في منطقة سيدي فرج جنوبي المدينة.

وقال الناطق باسم مجموعة حفتر محمد الحجازي ان هذه المجموعة تسمي نفسها "الجيش الوطني" وتؤكد انها "تقوم بعملية واسعة لتطهير بنغازي من الجماعات الارهابية".

من جهته، دعا قائد الجيش الليبي عبد السلام جاد الله عبر التلفزيون "الجيش والثوار الى التصدي لاي مجموعة مسلحة تحاول السيطرة على بنغازي بقوة السلاح".

جدير بالذكر، انه في مواجهة الاغتيالات والهجمات على الجيش، التحق عدة عسكريين بالقوة التي يقودها خليفة حفتر.