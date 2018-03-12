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الجزائر تغلق سفارتها في ليبيا لوجود "خطر حقيقي وداهم"

الجزائر تغلق سفارتها في ليبيا لوجود
الجمعة ١٦ مايو ٢٠١٤ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

قررت الجزائر الجمعة اغلاق سفارتها وقنصليتها العامة في طرابلس بشكل "مؤقت'' بسبب "وجود تهديد حقيقي وداهم" على دبلوماسييها كما اعلنت وزارة الشؤون الخارجية في بيان صدر الجمعة.

وجاء في البيان "إثر وصول معلومات مؤكدة بوجود تهديد حقيقي وداهم يستهدف دبلوماسيينا وأعواننا القنصليين، اتخذ قرار غلق سفارتنا وقنصليتنا العامة في ليبيا كتدبير وقائي ومستعجل، بالتنسيق مع السلطات الليبية".

وشدد البيان على "الطابع المؤقت لهذا الإجراء الذي أملته الظروف الأمنية الصعبة"، مؤكدا "تضامن الجزائر الراسخ مع الشعب الليبي والسلطات في الشقيقة ليبيا ودعمها للجهود التي تبذل لبناء دولة القانون والمؤسسات ولاستتباب الأمن والاستقرار في ربوع هذا البلد الشقيق".

ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي اصبحت البعثات الدبلوماسية في ليبيا هدفا لهجمات وعمليات خطف للعاملين فيها.

وفي نيسان/ ابريل الماضي خطف السفير الاردني في ليبيا فواز العيطان في هجوم على موكبه في طرابلس. واطلق سراحه الثلاثاء الماضي في اطار عملية تبادل سلم خلالها الاردن طرابلس جهاديا ليبيا.

كما خطف مسلحون في كانون الثاني/ يناير خمسة دبلوماسيين مصريين وافرج عنهم بعد يومين. كما خطف موظف في السفارة التونسية في طرابلس في آذار/ مارس.

وتنسب هذه الحوادث بانتظام الى جماعات متطرفة يتنامى نفوذها في ليبيا.

وفي اذار/ مارس الماضي اعترفت السلطات الليبية الانتقالية للمرة الاولى بوجود جماعات ارهابية تعلن عليها الحرب ودعت المجتمع الدولي الى مساعدتها في القضاء عليها.

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